女落入投資詐騙陷阱　農會通報關山警當場破解阻詐

▲女落入「假平台虛擬貨幣」投資詐騙陷阱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「這是詐騙」！於25日8時40分許，台東關山鎮農會信用部職員去電關山聯合所報稱「有民眾欲提領新台幣80萬元，請派員前來了解」，該所獲報後，警員余剛及胡元弘隨即前往。據悉，江女(35歲) 欲提領大額現金交給幣商投資虛擬貨幣，但經員警查看其手機APP，立刻發現是「假平台」，江女這才恍然大悟自己險些被騙，一再感謝警察及農會幫她保住好不容易存下的存款。



經查江女有正常職業，於25日一早便到關山鎮農會臨櫃欲提領新台幣80萬元，並向行員表示「該筆款項欲投資虛擬貨幣，現金將轉至幣商所提供之作業平台內」。行員警覺有異，於是通知警察到場。

員警到場後，不斷的以類似遭詐案例勸說，但江女意志頗堅，只好請農會通知其父親到場，以親情喊話方式軟化。同時員警仍舊不斷苦口婆心的對她詳細說明，詐團透過短期投資獲利、穩賺不賠等話術，誘騙被害人投資，虛擬貨幣也是最常見的詐騙手法之一。

最後員警在江女同意下，察看手機下載欲投資的APP平台，立即發現她所謂的APP，其實就是詐騙集團所精心製作的「假平台」，「後台」都是由詐團操控，調控亮眼的獲利數字，讓投資者歡欣雀躍，更積極的挹注資金，但是「看的到吃不到」，等到投資者要出金時，後台就會拔插頭無法領取，投資者此時才會恍然大悟，但為時已晚。

在員警、職員及老父親的積極勸說下，江女才放棄提款的念頭，也讓眾人鬆了一口氣。員警請她至警所，將平台及帳戶等資料通報165反詐騙中心，以免有人再遭詐。



關山警察分局提醒民眾，假借投資名義的詐騙手法有日益增多趨勢，民眾投資前應先了解投資標的及平台運作機制，勿輕信任何網路保證獲利、穩定獲利等詐騙話術，若遇有類似詐騙情事，切記「1聽2掛3查證」的防詐三步驟及「勿急、勿躁、多思考」三要訣詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。