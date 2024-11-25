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養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

▲養成「衛生紙丟馬桶」好習慣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲養成「衛生紙丟馬桶」好習慣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣擁有豐富的自然生態與人文歷史，且有不少熱門打卡景點，是眾多國內外旅客心中嚮往的觀光旅遊地區，為確保民眾在旅遊期間能享受乾淨舒適的如廁環境，臺東縣環境保護局積極推動公廁環境改善，並倡導「改變文化，從如廁開始」，鼓勵養成「衛生紙丟馬桶」的良好習慣，讓如廁空間更加清新，持續守護台東的自然之美。

台東縣政府表示，公廁的潔淨品質不僅影響城市形象，更是生活品質與城市進步的重要象徵，為提升公廁環境與衛生，環保局不僅加強公廁的巡查與維護，更舉辦公廁評比競賽，促進服務品質提升。此外，112至113年也特別爭取中央經費新台幣2800萬元，增建及修繕9處公廁(台東森林公園、延平鄉青發所服務中心、永康村活動中心、歷坵文健站、台東舊站特區、千禧曙光公園、關山鎮民權市場、關山鎮里壠社區中心及成功鎮第一公有零售市場等)，提供民眾及遊客更舒適的如廁環境，同時邁向聯合國永續發展目標（SDGs）中的第11項「永續城鄉」，打造更宜居的臺東。

環保局指出，近年中央與地方政府積極加強宣導「衛生紙可丟馬桶」政策，並於各公廁張貼圖文標示，經專家研究證實，每次丟入2至3張衛生紙，均可迅速分解，不會造成阻塞，請民眾不用擔心馬桶阻塞問題。

環保局呼籲，馬桶不是垃圾桶，只能丟衛生紙，其他如面紙、濕紙巾、衛生棉及紙內褲等物品務必丟入垃圾桶；若擔心垃圾桶產生異味或溢出，建議使用加蓋垃圾桶，以有效維持公廁清潔，共同打造乾淨舒適的如廁空間，提升台東的環境品質。

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