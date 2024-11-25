媽媽聘請美語家教！「林昱珉全英文受訪」畫面曝：目標今年大聯盟

D-backs top pitching prospect Yu-Min Lin threw a couple scoreless innings in tonight's Spring Breakout game.



His goal is to reach the major leagues by the end of the season. pic.twitter.com/JajBOSuJrl — Arizona Sports (@AZSports) March 17, 2024

記者施怡妏／綜合報導

世界12強賽金牌戰，出身台東的「火球男」林昱珉先發4局無失分完美壓制日本打線，幫助中華隊奪冠，在知本開設早餐店的林媽媽今早接受訪問，為了支持兒子的棒球夢，特別聘請美語家教，希望兒子能打好美語基礎，最終實現挑戰大聯盟夢想，而林昱珉過往用英文受訪的畫面也被翻出了。

大聯盟今年（2024年）首度在春訓期間舉辦新秀對抗賽，林昱珉3月17日賽後接受訪問，從《亞利桑那體育》的社群發布影片看出，雖然有翻譯陪同，林昱珉仍全程使用英文接受影音採訪，展現英文實力。

林昱珉坦言，入選新秀對抗賽很榮幸，「球隊中有很多先發投手，而他們選擇了我，這是一種光榮。」日前林昱珉被告知今年將在2A起步，但他心中已有明確目標，「現在我已經在2A，只差一個層級就能更接近我的目標，希望能在7月前升上3A，我今年的目標是一定要進入大聯盟。」

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世界12強賽24日進行金牌戰，林昱珉雙臂上的刺青，以及檳榔嘴受到討論。林媽媽澄清，兒子性格活潑好動，但絕非網路所傳言的「8＋9」，兒子對棒球全心投入，她為了支持兒子的棒球夢，還特別聘請美語家教，希望兒子能打好美語基礎，最終實現挑戰大聯盟夢想。

▼林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

