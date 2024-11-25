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關山鎮救國團音樂療癒活動　老人家心頭暖洋洋

▲關山鎮救國團進行11月份「聖十字架療養院」音樂療癒活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山鎮救國團進行11月份「聖十字架療養院」音樂療癒活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

雖然週日的氣溫感覺有些寒冷，但縱谷的關山小鎮卻是充滿溫暖；包括關山鎮救國團進行11月份「聖十字架療養院」音樂療癒活動，老人家聆聽薩克斯風演奏歌曲、開心吃著「關山米乖乖」。關山義消分隊長則是號召好友集資購買尿布捐贈，他強調只要社會上有需要就會持續募集愛心予以幫助。

24日上午關山鎮救國團會長周福安聯合薩克斯風雙人樂團陳雪萍、李采娟進行11月份的音樂療癒，一首首動聽的樂曲也感染坐在輪椅上的院民們、照護員和修女跟著打節拍。周福安帶來「關山米乖乖」分享給院民，有院民當下沒吃完還打包當下午點心。

關山義消分隊長林春生發起愛心尿布集資行動，好友江柄昇、楊斐淇、林定發、黃彩鳳、陳泰山、楊春美、邱羿齊、吳富銀、林麗玲等，除了捐贈給「聖十字架療養院」，另外還有戶近九十歲的阿公和罹癌八十多歲的阿嬤相依為命，由於家中經濟條件不理想林春生送來尿布希望協助減輕負擔。周福安送上八寶粥、花生仁湯並轉交其父親準備的紅包給阿公加油打氣。

關山「聖十字架療養院」照護員指出，每個月一次的音樂療癒時間讓院民們都相當期待，平日生活起居比較苦悶容易產生憂鬱，有音樂的陪伴卻是明顯提振長輩的心情。周福安準備「關山米乖乖」很受歡迎，他向老人家預告下個月會結合公益團體一起來，計劃要現煎蘿蔔糕再請院民們期待12月的美食之約。

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