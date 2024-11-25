飼育員誤觸開關！　加拿大動物園「2歲大猩猩」遭門爆頭夾死

▲卡加利動物園的2歲西部低地大猩猩Eyare死亡。（圖／Facebook／The Calgary Zoo）



記者王佩翊／編譯

加拿大亞伯達省卡加利動物園日前發生悲劇，因為工作人員的操作失誤，導致一頭2歲大的西部低地大猩猩死亡。調查指出，當時飼育員準備將該頭大猩猩從猩猩群中分離進行單獨訓練，卻不慎啟動液壓門，導致大猩猩的頭部被夾，最終死亡。

根據CNN報導，卡加利動物園20日發表聲明指出，園內一頭2歲大的母西部低地大猩猩Eyare在一場意外中喪生。事發當時，Eyare在圍欄內走來走去，並與其他大猩猩互動，動物園職員試圖將牠與其他同伴分離，以進行單獨訓練，但是卻不慎開錯門，啟動了液壓門，導致Eyare頭部被門夾傷重創。

工作人員發現後，獸醫團隊隨即對Eyare進行急救，包含心肺復甦術，然而Eyare最終仍因傷勢嚴重，不治身亡。

事件發生後，涉事職員已被調離原崗位，並安排至動物園內其他部門工作。卡加利動物園表示，會加強員工的專業訓練，並重新審視現有的動物行為培訓規劃，防止類似事故再次發生。

值得注意的是，這並非卡加利動物園首次因管理疏失造成動物死亡。2016年，園內就有一隻加拿大水獺因被工作人員不小心掉落在欄舍的褲子纏繞後溺斃；2013年也有一隻企鵝因吞下異物喪命；2009年則有一隻水豚同樣被液壓門夾死。

由於卡加利動物園的動物死亡率高於其他動物園，因此也引發動保團體的批評，呼籲政府或獨立機構對動物園的營運模式進行全面審查。動物園內目前仍飼養著包括6頭西部低地大猩猩在內的4000多隻動物。