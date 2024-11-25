中華隊「蛇軍3林」發威射下日本　MLB記者讚：台灣最偉大棒球比賽

▲中華隊派出林昱珉擔任先發投手。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍戰，台灣隊以4比0擊敗強敵地主國日本，勇奪冠軍。這則消息就連美職響尾蛇小聯盟球隊也關注，因為中華隊奪冠功臣包括左投林昱珉（響尾蛇2A）、捕手林家正（響尾蛇2A）、投手林凱威（前響尾蛇2A）都是旅美球員。

依據美職響尾蛇小聯盟球隊希爾斯伯勒啤酒花隊（Hillsboro Hops）在社群媒體轉推的貼文，中華隊摘下冠軍，林家正（Lyle Lin，Chia-Cheng Lin）、林昱珉（Yu-Min Lin）與林凱威（Kai-Wei Lin）都為中華隊扮演重要角色。

▲林家正以陽春全壘打一棒打出士氣，開啟中華隊奪分模式 。（圖／記者李毓康攝）

▲林凱威負責關門。（圖／記者李毓康攝）

中華隊派出林昱珉擔任先發投手，到了5局，林家正以陽春全壘打一棒打出士氣，開啟中華隊奪分模式，接著台灣隊長陳傑憲再轟3分砲擴大領先優勢，最後林凱威負責關門，為中華隊拿下冠軍。

賽後，大聯盟記者莫羅西（Jon Morosi）在東京巨蛋用英文採訪林家正，稱讚林家正在冠軍戰成功擊出致勝全壘打，直呼這是「台灣棒壇最偉大比賽」。林家正受訪時提到，能代表國家隊出賽奪冠很美妙，也很感謝球迷來到日本加油支持，沒有球迷，中華隊就不會來到東京巨蛋，也謝謝家人以及台灣。

另外，莫羅西也在社群平台X轉貼林昱珉受訪的照片，並標註響尾蛇隊，直呼「響尾蛇球迷，你們有一個好傢伙。」