中華隊「蛇軍3林」發威射下日本　MLB記者讚：台灣最偉大棒球比賽

▲中華隊派出林昱珉擔任先發投手。(圖/記者李毓康攝)

記者詹雅婷/綜合報導

世界棒球12強賽(WBSC Premier 12)冠軍戰,台灣隊以4比0擊敗強敵地主國日本,勇奪冠軍。這則消息就連美職響尾蛇小聯盟球隊也關注,因為中華隊奪冠功臣包括左投林昱珉(響尾蛇2A)、捕手林家正(響尾蛇2A)、投手林凱威(前響尾蛇2A)都是旅美球員。

依據美職響尾蛇小聯盟球隊希爾斯伯勒啤酒花隊(Hillsboro Hops)在社群媒體轉推的貼文,中華隊摘下冠軍,林家正(Lyle Lin,Chia-Cheng Lin)、林昱珉(Yu-Min Lin)與林凱威(Kai-Wei Lin)都為中華隊扮演重要角色。

▲林家正以陽春全壘打一棒打出士氣,開啟中華隊奪分模式 。(圖/記者李毓康攝)

▲林凱威負責關門。(圖/記者李毓康攝)

中華隊派出林昱珉擔任先發投手,到了5局,林家正以陽春全壘打一棒打出士氣,開啟中華隊奪分模式,接著台灣隊長陳傑憲再轟3分砲擴大領先優勢,最後林凱威負責關門,為中華隊拿下冠軍。

賽後,大聯盟記者莫羅西(Jon Morosi)在東京巨蛋用英文採訪林家正,稱讚林家正在冠軍戰成功擊出致勝全壘打,直呼這是「台灣棒壇最偉大比賽」。林家正受訪時提到,能代表國家隊出賽奪冠很美妙,也很感謝球迷來到日本加油支持,沒有球迷,中華隊就不會來到東京巨蛋,也謝謝家人以及台灣。

另外,莫羅西也在社群平台X轉貼林昱珉受訪的照片,並標註響尾蛇隊,直呼「響尾蛇球迷,你們有一個好傢伙。」

Greatest game in the history of Taiwanese baseball. Chia-Cheng (Lyle) Lin hit the game-winning home run in the @Premier12 Gold Medal Game, and the former ⁦@ASU_Baseball⁩ standout spoke with me about the significance of it all. ⁦@ctba⁩ ⁦@CPBL⁩ pic.twitter.com/0Eepii4p53