　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

注重忠誠度更勝資歷　長子小唐納幕後操盤川普內閣布局

▲▼川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普長子小唐納插手川普的內閣人選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人川普據報籌組美國現代史上最具爭議的內閣，長子小唐納在過渡時期成為影響力最大的家族成員，他推舉缺乏經驗的忠誠者，取代更有資格的人選擔任新政府要職。

路透社報導，川普極度重視忠誠，長期依賴家族成員提供政治建議。至於他會聽進誰的話，每次都是不同的人，而這次是小唐納（Donald Trump Jr.）。

根據捐款人、友人及政治盟友等6名知情人士說法，小唐納掌握主導權，左右內閣競爭人選的命運浮沉。從支持參議員范斯（JD Vance）作為川普的副手，到阻止前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）入閣，小唐納都扮演重要角色。

小唐納預計將加入保守派風險投資基金1789 Capital，但知情人士透露，他仍會繼續主持以政治為主題的播客節目，並支持宣揚川普政治理念的候選人。

知情人士還說，小唐納將在白宮為父親獻策，但他們強調，小唐納不太可能參與日常決策討論。

小唐納和川普與范斯的政權交接團隊未回覆置評請求。

根據知情人士及小唐納在社群媒體X上的言論和公開發言，除了確保內閣人選忠誠於父親外，小唐納還傾向選擇那些擁護反建制觀點的人，這些觀點包括保護主義經濟政策、減少軍事干預和削減海外援助。

小唐納支持的兩位人選恐怕會在參議院批准人事過程面臨重重障礙，這兩人是川普計劃提名出任衛生部長的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）以及國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard）。

小羅勃甘迺迪是環保活動人士，曾散播有關疫苗的錯誤資訊。加巴德曾是民主黨人，她曾暗示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭有正當理由，並在2017年敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對異議人士進行血腥鎮壓期間與他會面，引發爭議。

但並非小唐納推薦的人選都成功獲得職位。

根據知情人士說法，他一直希望讓他的私人朋友、前駐德國大使格瑞尼爾（Ric Grenell）擔任國務卿。然而，川普最終選擇了聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。川普的核心支持者認為盧比歐的觀點過於傳統和國際主義。

親近小唐納的知情人士表示，小唐納並不會參與所有人事決策，也並未全程參與政權移交過程或在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）工作。其中一位消息人士透露，他預計不會在篩選較低層職位人選方面扮演要角。

小唐納這個月稍早告訴福斯新聞（Fox News）：「這次的現實是，我們很清楚知道自己在做什麼。重點是讓我父親身邊有這些既有能力又忠誠的人。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／9、10月統一發票　千萬號碼出爐
金牌掛繩壞了！江國豪喊做工差「很多人都斷了」：謝謝老婆幫我縫
狠甩被當笑話！中華隊驚奇登頂　12強「創造8個第一次」
曾被告知戰力外！張奕「逆轉失敗的過去」　他讚英雄：為大賽而生
陳傑憲轟3分砲　日本球迷「1表情超真實」！台南Josh全錄下
快訊／內湖聯發科前情殺！女躺路面命危　恐怖男現場叼菸遊走
日投手頒獎後「秒脫銀牌」　日網友砲轟：有夠不尊重對手
日媒分析最大敗因！　「溫度差」成日本慘敗關鍵
陳傑憲眼淚瞬間釋放　最懷念家人與爸爸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓軍隊現蹤俄國庫斯克州！　烏軍參謀總長：雙方在前線交戰

日美下月擬訂「台灣有事」軍事計畫　包括在日部署飛彈

台灣鐵牛棚發威！日本「全場4安」隔15年被完封　寫2超慘紀錄

注重忠誠度更勝資歷　長子小唐納幕後操盤川普內閣布局

日投手頒獎後「秒脫銀牌」　日網友砲轟：有夠不尊重對手

政府效率部首次目標出現？　馬斯克開酸：SEC每月只進辦公室一天

日本12強賽前發生了什麼？　教練分析敗因：球隊面臨2大挑戰

女「喉嚨痛就診」莫名被迫看婦科　變態醫性侵87女偷拍6千小時片

中華隊「蛇軍3林」發威射下日本　MLB記者讚：台灣最偉大棒球比賽

日媒分析日本武士最大敗因！　台日12強賽「溫度差」成慘敗關鍵

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

北韓軍隊現蹤俄國庫斯克州！　烏軍參謀總長：雙方在前線交戰

日美下月擬訂「台灣有事」軍事計畫　包括在日部署飛彈

台灣鐵牛棚發威！日本「全場4安」隔15年被完封　寫2超慘紀錄

注重忠誠度更勝資歷　長子小唐納幕後操盤川普內閣布局

日投手頒獎後「秒脫銀牌」　日網友砲轟：有夠不尊重對手

政府效率部首次目標出現？　馬斯克開酸：SEC每月只進辦公室一天

日本12強賽前發生了什麼？　教練分析敗因：球隊面臨2大挑戰

女「喉嚨痛就診」莫名被迫看婦科　變態醫性侵87女偷拍6千小時片

中華隊「蛇軍3林」發威射下日本　MLB記者讚：台灣最偉大棒球比賽

日媒分析日本武士最大敗因！　台日12強賽「溫度差」成慘敗關鍵

快訊／台股收盤上漲44.05點　台積電跌10元至1030

快訊／財神來了！　統一發票9、10月中獎號碼出爐

春風去完金馬秒衝東京巨蛋「同框中華隊」！　激動坐第2排大叫全被拍

菜價貴7成！均價60.8元創秋冬新高　農糧署：風災致產期延後

央行下月祭第8波管制？　台經院：短期不太會出手

莊昕諺完美拆彈！澎湖縣長、議長加碼80萬獎金　這間小學學費全免

藍委喊砍潛艦國造預算　吳思瑤：最後開心的是中國共產黨

用陸製品冒充歐洲貨蒙騙海軍　「雷達發電機」詐8千萬3業者判囚

北韓軍隊現蹤俄國庫斯克州！　烏軍參謀總長：雙方在前線交戰

《寶可夢》陪你睡覺！木木梟小夜燈可愛發售、捏捏切換不同燈光

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

「日高校球兒」陳傑憲全日文受訪！

捷克教頭預知台灣奪冠　網見驚人履歷秒跪

日媒詢問中華隊「骰子用途」　得知真相好吃驚

連三壘壘包都沒踩到！日網友：日本武士完敗

台日「奪冠獎金」驚人差距曝光

日本12強賽前發生了什麼？教練親曝2挑戰

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

日媒：台日12強賽「溫度差」成慘敗關鍵

中華隊完封奪冠　韓媒酸日本：東京巨蛋慘案

中華隊「蛇軍3林」射日　MLB記者大讚

女路邊聊天遭巡警槍殺！　政府賠6.5億和解

矢板明夫曝日本「少了台灣這1點」

台灣奪冠瞬間！日網集體哀號「啊啊啊啊」

更多熱門

相關新聞

中華隊「蛇軍3林」射日　MLB記者大讚

中華隊「蛇軍3林」射日　MLB記者大讚

世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍戰，台灣隊以4比0擊敗強敵地主國日本，勇奪冠軍。這則消息就連美職響尾蛇小聯盟球隊也關注，因為中華隊奪冠功臣包括左投林昱珉（響尾蛇2A）、捕手林家正（響尾蛇2A）、投手林凱威（前響尾蛇2A）都是旅美球員。

台積電赴美設廠　專家：美仍依賴「在台製」晶片

台積電赴美設廠　專家：美仍依賴「在台製」晶片

男用亡妻數字買彩券　驚嚇中2千多萬

男用亡妻數字買彩券　驚嚇中2千多萬

呆萌哈士奇被誤認郊狼射殺　主人：還是小狗

呆萌哈士奇被誤認郊狼射殺　主人：還是小狗

70年先例？川普還沒同意閣員身家調查

70年先例？川普還沒同意閣員身家調查

關鍵字：

美國北美要聞川普川普內閣小唐納

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

被轟2全壘打　日網：我們錯過換人的時機

林昱珉「球技到刺青」都是亮點！　登日網熱搜：好反差

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

驚喜！大谷翔平IG轉發祝賀台灣奪冠　

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面