上任首日就推行！川普將禁跨性別者服役　1.5萬人恐被踢出軍隊

▲川普計劃在上任首日就禁止跨性別者參軍。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

川普預計在2025年1月20日上任首日簽署行政命令，撤銷拜登政府允許跨性別者服役的政策，禁止跨性別者在軍中服役，然後讓數千名現役跨性別軍人「因病退役」。報導稱，這項禁令通過後，將對美國武裝部隊約1.5萬名跨性別服役人員造成直接影響，並引發軍方招募不足及戰備問題的爭議。

外媒引述《泰晤士報》報導，川普2017年曾在他的第一個任期內，以「造成龐大醫療成本和干擾」為由，禁止跨性別者參軍，相關禁令於2019年生效。然而，拜登上台後，很快就取消了這項禁令，讓現役跨性別者得以繼續服役。

《泰晤士報》25日引述消息人士透露，川普計劃在重返白宮後，立即撤銷拜登的這一項政策，並採取進一步措施，讓現役跨性別者「因病退伍」。此舉被視為川普一系列行政命令中的一部分，包括移民政策的全面行動。

消息傳出後，這項政策不僅遭到LGBT+團體的批評，也引發軍方內部的擔憂。美國現代軍事協會執行董事布拉納曼（Rachel Branaman）表示，禁止跨性別者服役將損害軍隊的凝聚力與戰備狀態，並加劇徵兵與留任危機。

布拉納曼指出，軍方去年招募的新兵已比目標少了4.1萬，此時再突然解僱1.5萬名軍人，將進一步惡化關鍵技能缺口，並導致巨大的財務和人力損失，「這不僅是對軍事實力的削弱，也向美國對手揭露了自身的弱點」。

海軍跨性別分析師巴蒂斯塔（Paulo Batista）也坦言，強制跨性別者退役將對軍隊帶來連鎖影響，因為這些軍人不僅在部隊中擔任領導角色，還負責著關鍵任務。目前，媒體已要求川普的過渡團隊對此發表評論，但暫時還未獲回應。