還能再請？柯文哲被請假到明年228　民眾黨：黨章沒限制期限

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭延長羈押禁見至2025年1月4日，但柯「請假黨主席3個月」假單將於11月29日到期，民眾黨18日下午召開中央委員會，一致通過讓柯文哲繼續請假3個月，直到2025年2月28日。被問到請假有無6個月限制？中評委主委李偉華表示，黨章沒有限制請假期限。

▲民眾黨中評會主委李偉華。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨18日下午2時召開中央委員會討論延長柯文哲假單，下午3時30分召開記者會說明會議結論，由中央委員林富男宣讀，出席的14名中央委員皆一致通過，讓柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。

依照民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

有媒體詢問，柯文哲先前請假過3個月，現在又延長3個月，是否有6個月請假期限？李偉華說明，關於黨章部分，外界有錯誤的認知，黨章16條是指「主席因請辭或因故無法行使職權時」，才會由中央委員互相推代理黨主席，而推出代理黨主席後，6個月內要完成主席補選，「不是請假6個月就不能再請，黨章沒對請假期限做限制」。

另外，柯文哲於羈押前的政治獻金案調查進度，李偉華說，中評會調查的案子不只有柯文哲案，所有案子若涉及到當事人權益，都會請當事人來中評會說明，但柯文哲現在遭羈押禁見，沒辦法親自到中評會說明，「我們已經在調查中，但在（柯文哲）沒有到場說明的狀況下，我們這案調查有困難，調查委員會從其他部分搜集資料，繼續調查」。