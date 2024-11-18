揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案，遭羈押禁見至明年1月。而民進黨台北市議員簡舒培今（18日）揭露，柯文哲任內5357件政風檢舉案，其中移送廉政署的有431案，比例僅8%，竟沒有一件跟京華城有關？市府公務員是沒人檢舉京華城案，還是不敢檢舉？她批評，柯文哲昔日為官員收賄案嗆「裁撤政風」，結果身為首長卻帶頭收賄，完全就是把台北市政府尊嚴放在地上踐踏。

簡舒培表示，京華城案今年5月，分案開始偵辦，除了柯文哲、彭振聲、沈慶京等被告外，檢廉也約談了許多市府的基層公務員，根據媒體報導，至今已約談超過60人。

簡舒培指出，然而她向台北市政府政風處索取資料，在柯文哲任內的2015年至2022年，政風接獲5357件檢舉案，其中移送廉政署的有431案，比例僅8%。而在質詢時進一步了解，政風處長竟然說這5000多件檢舉案裡「沒有一件跟京華城有關」。

簡舒培質疑，看到怪怪的卻不舉手？市府公務員是沒人檢舉京華城案，還是不敢檢舉？京華城取得20%容獎的過程，就是市長交辦要下屬想辦法通過，而這些公務員之所以會被約談，也是因為他們在整個京華城取得違法容積獎勵的過程中，可能承辦或經手。

簡舒培提到，柯文哲過去曾說「看到怪怪的就要舉手」，以一個公務員的基本素養，難道整個過程中都不覺得這個案子「怪怪的」嗎？難道都沒有人跟政風處檢舉過嗎？還是迫於長官的壓力不敢向政風處檢舉？

簡舒培指出，柯文哲昔日為官員收賄案嗆「裁撤政風」，結果身為市府首長卻帶頭收賄！2022年台北市政府殯葬處爆出官員收賄，柯文哲在議會答詢時，為了政風處長一句「政風的好壞，其實不能完全靠政風單獨」，柯怒嗆「不然你政風裁撤掉算了」。

簡舒培批評，當時柯文哲義正嚴辭的模樣，塑造自己積極肅貪的形象，沒想到如今真相大白，身為市府最高首長的柯文哲，自己就帶頭收賄、圖利財團的那個人，甚至收賄地點可能就在市長室，完全就是把台北市政府的尊嚴放在地上踐踏。

最後，簡舒培強調，因此，她也在質詢時，具體要求政風處對市府所有同仁進行政風教育，即使發現市府高層級官員涉及違法，仍必須要積極、勇敢地提出檢舉！

★未經判決確定，應視為無罪

▼簡舒培指出柯文哲任內5357件政風檢舉案。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）