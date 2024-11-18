快訊／民眾黨一致通過！　延長柯文哲請假到明年2／28

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭延長羈押禁見至2025年1月4日，使柯文哲「請假黨主席3個月」假單將於11月29日到期，成為迫在眉睫的問題；民眾黨18日下午2時召開中央委員會，討論延長柯文哲請假天數，會後由發言人吳怡萱轉述，柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。





▲柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

民眾黨18日下午2時召開中央委員會討論延長柯文哲假單，據了解，是因13日中央委員會中，中央委員張凱鈞提案，要延長柯文哲請假時限，此議題敏感且意義重大，但當下各個中央委員是視訊開會，為求慎重，因此原訂週三舉辦的中央委員會提前至11月18日下午2時召開，並要求委員們實體參加，而與會者除了中央委員以外，中評會主委李偉華也列席。

而民眾黨中央委員與緊急應變小組也在下午3時30分對外召開記者會，說明會議結論，與會者包括秘書長周榆修、中央委員林富男、黃國昌、吳春城、陳昭姿、李國璋，以及中評會主委李偉華。

吳怡萱先說明，針對中央委員會的提案內容，第一案為張凱鈞、江和樹、李國璋共同提案，案由是柯文哲遭遇到不公正政治追殺，因此提起中央委員會通過「柯文哲繼續請假3個月」至2025年2月28日。林富男也說明，對於本案，出席的中央委員共14人，皆一致通過本案，讓柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。

另外，中央委員會第二案內容為「主席柯文哲繼續請假三個月當中，本黨仍處於緊急狀態中，所以仍然由中央緊急應變小組共同召集人3人合意代行職務持續運作」，林富男也宣讀，14名出席委員一致舉手通過，由危機處理小組3位共同召集人來處理黨內一切政務。

▼民眾黨中央委員會11/18召開，會後召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）