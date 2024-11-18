柯文哲羈押75天　北檢本周評估是否聲請延押李文宗

▲民眾黨主席柯文哲的大帳房李文宗首次羈押期限即將屆滿。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案、政治獻金假帳案，自9月5日起被收押至今75天，在2大案中都扮演重要角色的大帳房李文宗，因涉嫌收賄等罪遭收押，期限到11月28日為止，台北地檢署依法須提前在本周決定，是否向法院聲請延長羈押期限。

李文宗（下圖，記者湯興漢攝）是柯文哲高中同學，曾任柯文哲台北市長辦公室主任、台北捷運董事長，柯文哲2024年競選總統時的財務長，也是民眾黨附隨的眾望基金會及木可公關公司實際負責，柯文哲競選總統政治獻金申報不實爆發後，北檢8月首度指揮調查局搜索時，李文宗只是以證人身分接受約談。

李文宗9月3日遭傳喚出庭後，改以偽造文書罪嫌被告身分，交保200萬元，9月28日檢察官指揮廉政署第2波搜索，因威京集團朱亞虎坦承，曾為京華城容積案行賄，並傳訊息通知李文宗，李、朱被以違背職務行、收賄等罪嫌遭聲押禁見獲准。

檢廉調專案小組根據所掌握事證，先以涉嫌圖利111億7023萬6000元為由，向法院聲請查扣京華城所在土地，再查扣木可公關公司相關帳戶內，疑遭侵占的政治獻金3883萬7712元，累計確保犯罪所得追償金額逾112億元，目前正持續傳喚約談相關涉案人員鞏固案情。