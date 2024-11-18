轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

▲民眾黨主席柯文哲與民眾黨黨公職成員。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，將延押至明年1月，而柯文哲「黨主席3個月假單」即將在本月底到期，民眾黨今（18日）下午將召開臨時中委會，處理是否延長柯文哲請假案。對此，政治評論員吳靜怡今（18日）表示，原來按照規矩處理，對民眾黨來說是最困擾的，連自家事都管不好，憑什麼管台灣？她大酸，哪群人最怕黃國昌接黨主席？哪群人最怕蔡壁如班師回府？誰不知道，這些人巴著柯文哲就是哪裡都不能去，也因為這些人，民眾黨這面旗就要垮了。

吳靜怡表示，整天想搞台灣憲法、干預憲法法庭的民眾黨，連家務事都處理不好，柯文哲請假三個月即將到期，必須合法續假，若無續假就應該依法啟動代理黨主席選拔，這麼簡單的邏輯還有必要一下中評會、一下中常會來決定嗎？原來，按照規矩來辦，對民眾黨來說是最困擾的。

吳靜怡批評，民眾黨連自家的事都管不好，憑什麼管台灣？民眾黨從來不靠自己謀取紅利，國民黨執政時，就是喊著幹掉國民黨跑出來跟民進黨結盟；民進黨執政時，又喊著拉下民進黨再跑去跟國民黨結盟。

吳靜怡說，所以民眾黨現在要裁決內部事務時，就變得無法果斷，柯文哲、黃國昌都是同一種人，身邊的人也常常拿出柯文哲的旨意來辦事，柯文哲交代了什麼，所以要怎麼做，如今，誰能代表柯文哲說的是真的呢？皇上寵信的鰲拜，就是假傳聖旨借刀殺人，這典故，懂的人都懂。堡壘最容易從內部攻破，所以樹倒猢猻散！

吳靜怡再說，哪群人最怕黃國昌接黨主席？哪群人最怕蔡壁如班師回府？哪些人最怕內部查帳又查出茶壺裡的秘密？拜託這些人，誰不知道，你們巴著柯文哲就是因為除了民眾黨，哪裡都不能去了，也因為這些人，民眾黨這面旗幟就要垮了，可憐啊！

最後，吳靜怡大酸，民眾黨千萬不要清醒，毫無制度的修改黨章，再繼續讓柯文哲幹主席吧！

▼民眾黨立委黃國昌與民眾黨黨公職。（圖／記者屠惠剛攝）