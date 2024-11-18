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柯文哲「被請假3個月」黨主席職務　民眾黨：會請律師轉交決議

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭延長羈押禁見至2025年1月4日，由於柯文哲「請假黨主席3個月」假單將於11月29日到期，民眾黨於18日下午2時召開中央委員會，一致通過讓柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。被問到柯文哲是否了解此決議？中央委員林富男回應，會委請律師將此決定與結論轉告給柯文哲。

▲▼民眾黨中央委員會11/18召開，會後由李國璋、陳昭姿、李偉華、黃國昌、林富男、周瑜修、吳春城等共同召開會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌、林富男。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨18日下午2時召開中央委員會討論延長柯文哲假單，下午3時30分對外召開記者會說明會議結論，與會者包括秘書長周榆修、中央委員林富男、黃國昌、吳春城、陳昭姿、李國璋，以及中評會主委李偉華。

吳怡萱先說明，針對中央委員會的提案內容，第一案為張凱鈞、江和樹、李國璋共同提案，案由是柯文哲遭遇到不公正政治追殺，因此提起中央委員會通過「柯文哲繼續請假3個月」至2025年2月28日。林富男也說明，對於本案，出席的中央委員共14人，皆一致通過本案，讓柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日。

被問到為什麼不是直接「無限期延長」請假？林富男回應，民眾黨是一個有制度的政黨，讓柯文哲請假3個月，而3個月後的事情，不希望提前揣測，只希望賴政府不要再繼續透過政治手段羈押柯文哲，「趕快釋放柯文哲吧！趕快釋放柯文哲吧！全世界都在看！賴清德政府到底要押柯文哲到多久呢？押越久，我們越團結，盡快釋放柯文哲吧！」

媒體追問，柯文哲是否了解此決議，因前幾天黃國昌受訪時稱要尊重柯的意願，柯的意願是什麼？林富男提及，現在柯文哲是被政治迫害，遭到羈押禁見且禁止通訊，民眾黨沒辦法取得柯文哲的看法，但本黨最高權力機構是中央委員會，今天全體委員一致通過讓柯文哲繼續請假3個月，也會將此決定事項跟結論，委請律師轉告給柯文哲。

林富男指出，民眾黨上下全黨同志、小草們，都在等待柯文哲趕快歸來，繼續領導民眾黨，「民眾黨沒有代理主席問題，現在由我們3位共同召集人代行職務，也不會有多頭馬車，我跟黃國昌、李偉華3個共同召集人團結一致，從來沒有意見相左過，對嗎？」話說到一半，林富男也看向左右兩側的黃國昌與李偉華，黃與李皆同意此言論。

林富男強調，中央委員會如常在每週三運作，「我也在此呼籲不是黨內的同仁，這些外界經常胡亂放話、胡說八道的人們，不要對本黨見縫插針，我們團結堅若磐石」。

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