俄軍發射120枚飛彈！大規模空襲釀至少7死　烏克蘭電網嚴重損壞

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯17日對烏克蘭發動近3個月以來最大規模空襲，發射了120枚飛彈和90架無人機，造成至少7人死亡，烏克蘭的電力系統也因此受損，導致多個城市的關鍵基礎設施斷電。

根據《路透社》報導，俄羅斯17日對烏克蘭發動近3個月以來最大規模空襲，發射了120枚飛彈和90架無人機；烏克蘭空軍成功攔截了其中104枚飛彈、42架無人機。

▲俄羅斯17日對烏克蘭發動近3個月以來最大規模空襲。（圖／路透）



這波襲擊造成至少7人死亡，且對烏克蘭的電力系統造成了嚴重破壞。烏克蘭最大私營電力公司DTEK的執行長蒂姆琴科（Maxim Timchenko）表示，「烏克蘭的能源系統，包括DTEK的發電站，都遭到了嚴重破壞，這些攻擊再次顯示出烏克蘭需要更多盟友提供的防空系統。」

▲烏克蘭民眾在地下鐵避難。（圖／路透）



目前還不清楚這次攻擊造成多大損害，由於俄羅斯多次針對烏克蘭電網發動襲擊，烏克蘭官員對攻擊的細節和電網的具體情況一直保持低調，官方僅確認，從西部的沃倫（Volyn）、羅夫諾（Rivne）、利維夫（Lviv）到東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）等多地的重要基礎設施皆受損或斷電。

俄羅斯上一次對基輔發動如此大規模的襲擊是在8月26日，當時俄羅斯向烏克蘭各地發射了超過200架無人機和飛彈。

與此同時，烏克蘭軍隊正努力守住今年8月在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區奪取的一小片土地；基輔稱，這塊土地未來可能成為談判的籌碼之一。