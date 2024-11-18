台灣「魔之海峽」10萬人罹難　二戰遺族重返現場：擔心歷史重演

▲巴士海峽 。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃聖庭／編譯

二戰太平洋戰爭期間，被稱為「魔之海峽」的巴士海峽成為重要戰場之一，超過10萬人喪命。為悼念在戰爭中的亡者，屏東縣潮音寺於17日舉辦第10屆巴士海峽慰靈祭，來自日本的遺族及台日友好團體共約90人參與，共同緬懷歷史，呼籲和平的重要性。

根據NHK報導，慰靈祭由台日相關團體聯合舉辦，來自兵庫縣的古川佐恵代表遺族致辭，她表示，即使自己未經歷過戰爭，仍有義務將這段歷史傳承給後世，珍惜和平得來不易，並避免悲劇重演。

▲吳竹號。（圖／維基百科）

報導中提到，來自佐賀縣的吉田宗利今年已82歲，他從第一屆慰靈祭固定參加，僅因疫情等原因曾短暫中斷，他的父親吉田宗雄是日本若竹級驅逐艦「吳竹號」艦長，於1944年12月30日在巴士海峽遭美軍剃刀鯨號潛艇擊沉，不幸罹難。吉田擔憂，「世界正朝著對立的方向發展，日本也隨時可能捲入戰火，我擔心歷史會重演。」

巴士海峽位於台灣與菲律賓之間，是二戰時日軍艦艇與運輸船的重要航道，從東南亞運送石油、橡膠等戰略物資運回日本。太平洋戰爭期間，許多日軍艦艇在此遭美軍擊沉，逾10萬人死亡，因此也有「運輸船墳場」的稱號，根據沿海居民的回憶，曾見到大量遺體被海浪沖上岸。

明年適逢太平洋戰爭結束80周年，巴士海峽在現代地緣政治中仍然扮演重要角色，中國近年頻繁於台灣周邊進行軍事演習，航空母艦與艦艇多次穿越巴士海峽，向國際展示對台灣的威懾力。此外，鄰近的南海因領土爭端問題成為中國與菲律賓對立的熱點，雙方船隻衝突事件頻傳，持續引發區域緊張局勢。