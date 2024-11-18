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以色列空襲貝魯特市區！　真主黨證實「發言人身亡」

▲▼真主黨主要發言人亞飛（Mohammad Afif）。（圖／達志影像／美聯社）

▲真主黨主要發言人亞飛（Mohammad Afif）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩什葉派政治軍事組織真主黨確認，該組織的媒體關係負責人亞飛（Mohammad Afif）在17日的以色列空襲中喪生。這次空襲的目標是位於貝魯特中區的一座建築，與以往以色列主要針對真主黨在貝魯特南郊的密集部署區域的空襲策略略有不同。

根據《路透社》報導，以色列這次罕見地針對「沒有明確軍事職責」的真主黨高層發動攻擊。以色列空襲行動通常集中於貝魯特南郊，該地區是該組織的核心據點。以色列軍方起初拒絕對事件發表評論，但在深夜發布聲明，聲稱成功「消滅」亞飛。黎巴嫩衛生部確認，此次空襲造成1人死亡，另有3人受傷。

這次空襲發生在拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa），該地是許多從南郊逃離的居民的避難地。根據黎巴嫩安全消息人士透露，空襲擊中了建築內的阿拉伯復興社會黨（Ba'ath Party）辦公室。該黨黎巴嫩領導人希傑齊（Ali Hijazi）向當地媒體表示，事發時亞飛正位於該建築內。

亞飛長期擔任真主黨已故領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的媒體顧問，並在他去世後接手真主黨的媒體關係部門。納斯拉勒於9月27日的以色列空襲中喪生。

亞飛在加入真主黨媒體部門之前，曾在瑪納電視台擔任管理職數年，他經常在貝魯特南郊的廢墟中召開記者會。最近一次公開發言是在11日，他強調以色列軍隊無法控制任何黎巴嫩領土，並宣稱真主黨擁有充足的武器和物資，能夠長期應對戰爭。

此外，真主黨旗下的瑪納電視台（Al-Manar TV）報導，貝魯特另一個較少遭以色列攻擊的馬艾利雅斯街（Mar Elias Street）稍晚也遭到空襲，導致兩人死亡、22人受傷。

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