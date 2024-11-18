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美準防長赫格塞斯分析美中軍力　直言美採購軍備、官僚效率落後

▲▼《福斯新聞》（Fox News）主持人彼得海格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫格塞斯透露，五角大廈過去所有與中國相關的兵棋推演都是美國敗陣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人川普提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯擔任國防部長引起各界議論，他近期在網路節目分析美中軍力指出，五角大廈過去軍推美國都是敗陣，官僚效率跑在戰爭之後，中國領袖具野心，美國卻「太忙了」。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今年6月出版著作「對戰士的戰爭：保衛自由戰士遭被判背後」（The War on Our Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free），曾高居紐約時報（New York Times）暢銷書排行冠軍。

福斯新聞（Fox News）收視率為美國有線電視新聞之冠，赫格塞斯在川普支持者中具高知名度。他曾在古巴與中東服役，對美軍過去20年多處征戰，欠缺戰略方向，美國社會卻漸趨左傾，陷入文化紊亂與衰退等現象提出許多批評。

赫格賽斯在書中提到美中戰力狀況，他近期在軍事網站Real Clear Defense網路節目「蕭恩．萊恩秀」（Shawn Ryan Show）提出看法。

他指明說，五角大廈過去10年、12年、15年所有有關中國的兵棋推演，可完美說明美國都是敗陣。我們都知道美軍真正狀況。美國的軍事採購，系統與官僚制度，取得裝備效率上，都跑在前次戰役的10年之後。

他分析解放軍的軍事進展指出，中國陸軍建軍特別是為了擊敗美國，這是他們的初始目的。中國已有超高音速飛彈，美國所有對外軍力投射平台就是航空母艦，美國有能力做全球戰略安排，也有核武等，但戰爭中15枚超高音速飛彈，20分鐘內就可攻擊10艘航艦，這該如何？

赫格賽斯在電視頻道擔任評論員與主持人，談話用字簡單，直接訴求觀眾，近期在各網路節目與Podcast討論過去服役經驗、支持川普（Donald Trump）及美中軍事現狀。

他直言，中國經濟上可控制美國，網路文化上，全球都可見傑出人才。他們為何想拿下台灣，因為想在未來技術上全面獨霸市場；這些日子開車上路沒中國零件恐怕都不行，中國長期及全面打算掌握世界，不光是區域，他們已經提醒美國。

他進一步指出，中國有全面計畫與策略，認為整個20世紀都是反中的，從北約（NATO）到世界銀行（World Bank）等國際架構都是為了美國利益而存在，這當中當然部分是為了勝利者的利益，也有完全的腐敗。

他說，這最初由西方為了自己的利益策略性設計與主導，中國對此全面反對，也瞭解擊敗美國才能在體制中尋求利益。中國領袖具有野心，中國國家主席習近平和中共領導人有計畫的達成目標，而美國就是「太忙了」。

赫格塞斯長期批評五角大廈軍事政策與人事安排，對於如何解決國防政策缺失，他在「蕭恩﹒萊恩秀」長達2個多小時訪問中，針對美軍過去以平權為中心的「覺醒」（WOKE）風潮提出解決之道。

他認為，首先要開除參謀首長聯席會議主席，一定要提名新的國防部長，任何與DEI（Diversity、Equality、Inclusion，多元、平等、包容）概念聘用相關的將領和官員也必須離開。國防機構工作必須與戰場戰鬥有關，這就像酸鹼測試一樣分明。對戰士來說，這是回歸平常，不是讓美國再次偉大（MAGA）運動取代「覺醒」。

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