中俄東線天然氣管道全線完工　對陸出口量有望破紀錄

▲中俄東線天然氣管道全線完工。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

俄烏戰爭以來，西方國家開始對俄羅斯的原油和天然氣實施禁運政策，中國大陸也成為俄羅斯能源的最大買家之一。中俄東線天然氣管道工程目前已全線完工，有望再增加俄羅斯對大陸的天然氣出口。專家預估，到2030年，俄羅斯向中國大陸供應的液化天然氣量可能達到280億立方公尺，是2023年的2.5倍。

大陸國家管網集團今（18）日發布消息，中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前最後的準備階段。該管道全長5111公里，北起黑龍江省黑河市，南至上海。全線貫通後，每年可向東三省、京津冀、長三角等地區供應天然氣380億立方公尺，可滿足1.3億戶城市家庭一年的用氣需求。

中俄東線管道項目是中國石油與俄氣公司的聯合項目，包括俄羅斯境內的西伯利亞力量管道和大陸境內的中俄東線天然氣管道，自2019年12月起正式投產通氣，是大陸目前口徑最大、壓力最高的長距離天然氣輸送管道。

《柏林日報》（Berliner Zeitung）此前報導指出，受西方制裁的影響，俄羅斯原油及天然氣公司的虧損情況極為嚴重。來自俄羅斯央行的數據顯示，去年1月至9月，俄羅斯原油及天然氣公司的收入較前一前下降41％。

與此同時，大陸正在持續增加對俄羅斯天然氣的進口。俄羅斯《新聞報》（Vedomosti）今年10月引述俄羅斯天然氣工業銀行分析師的數據報導稱，到2030年，俄羅斯向中國大陸出口的管道天然氣和液化天然氣可能達到850億立方公尺。

目前，俄羅斯出口到中國大陸的管道天然氣僅通過「西伯利亞力量」管道。2023年，管道天然氣輸送量為227億立方公尺，計劃到2024年底達到300多億立方公尺。2025年，管道將達到每年380億立方公尺的設計輸送能力。

據俄羅斯天然氣工業銀行分析師稱，到2030年，俄羅斯向中國大陸供應的液化天然氣量可能達到280億立方公尺，是2023年的2.5倍。