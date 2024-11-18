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傳美准長程飛彈打擊俄　澤倫斯基低調、俄警告第三次世界大戰

▲▼拜登和澤倫斯基在簽署10年安全協議當天握手。（圖／路透）

▲拜登「亮綠燈」批准烏克蘭對俄境內軍事目標發射美製長程飛彈進行打擊。（圖／路透）

文／中央社

據報導華府已同意基輔運用美製飛彈深入打擊俄羅斯境內，烏克蘭總統澤倫斯基今天初步回應此事「未經宣布」；俄羅斯國會議員則警告此舉恐使戰事升級成第三次世界大戰。

路透社報導，兩名美國官員和一名熟知這項決定的消息人士今天稍早透露華府針對俄羅斯與烏克蘭衝突作出上述重大政策逆轉。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間演說中指出：「今天，諸多媒體都報導，我們得到採取適當行動的許可。但是打擊不是用說的，這類事情未經宣布。飛彈可不這麼認為。」

俄羅斯國會上議院資深議員克利夏斯（Andrei Klishas）在加密通訊軟體Telegram上發文說：「西方已經就如此程度的升級作出決定，恐怕明天早上就會以徹底毀滅讓烏克蘭失去國家地位。」

國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示，莫斯科將會立即作出回應。

官方塔斯社（TASS）報導引述賈巴羅夫說：「這是朝向第三次世界大戰非常重大一步。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月曾經表示，如果允許烏克蘭運用西方製造的長程飛彈打擊俄羅斯領土，將等於西方對俄羅斯直接作戰。他當時表示，相關作法將會改變這場衝突的性質和規模。

俄羅斯將會根據有關的新威脅而被迫採取蒲亭所說的「適當決定」。

國會下議院外交委員會主席斯拉斯基（Leonid Slutsky）表示，美國批准基輔運用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄羅斯，這將引發莫斯科作出最強硬回應。

塔斯社引述他說：「運用美國飛彈深入打擊俄羅斯各地區將不可避免地造成事態嚴重升級，恐怕會導致更嚴重的後果。」

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