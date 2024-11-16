不斷更新／天兔殺到！全台22縣市「停班課一覽」　屏東1地區颱風假

▲隨著天兔颱風接近，台東及屏東地區有陣雨出現，並有局部豪雨發生。（示意圖／記者李毓康攝）
記者閔文昱／台北報導
輕度颱風天兔15日暴風圈接觸恆春半島，颱風中心預估在16日清晨到上午登陸屏東到恆春半島，15日晚至16日清晨將為花東、屏東帶來明顯雨勢，期間不排除會在減弱為熱帶性低氣壓，目前屏東縣也已宣布春日鄉士文村停班、停課。為此，《ETtoday新聞雲》整理各縣市16日停班停課一覽，供讀者快速掌握。
全台各縣市11月16日停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：未列入警戒區。
新北市：未列入警戒區。
基隆市：未列入警戒區。
桃園市：今天正常上班、正常上課。
新竹市：未列入警戒區。
新竹縣：未列入警戒區。
中部地區
苗栗縣：今天正常上班、正常上課。
台中市：今天正常上班、正常上課。
彰化縣：今天正常上班、正常上課。
南投縣：今天正常上班、正常上課。
雲林縣：今天正常上班、正常上課。
南部地區
嘉義縣：今天正常上班、正常上課。
嘉義市：今天正常上班、正常上課。
台南市：今天正常上班、正常上課。
高雄市：今天正常上班、正常上課。
屏東縣：今天除春日鄉士文村停班、停課外，其餘正常上班、正常上課。
東部地區
宜蘭縣：未列入警戒區。
花蓮縣：今天正常上班、正常上課。
台東縣：今天正常上班、正常上課。
外島地區
澎湖縣：未列入警戒區。
連江縣：未列入警戒區。
金門縣：未列入警戒區。
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