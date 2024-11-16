不斷更新／天兔殺到！全台22縣市「停班課一覽」　屏東1地區颱風假

輕度颱風天兔逐步朝台灣西南部方向前進，預計在16日清晨至上午期間通過台灣南端，不過過去3小時強度持續減弱且暴風圈縮小，目前已經接近輕度颱風下限。對此，氣象專家指出，天兔颱風已出現「高低層分離」的狀況，這也表示天兔的強度會持續減弱，但環流還在，仍會對南部、花東及宜蘭地區帶來顯著影響。