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不斷更新／天兔殺到！全台22縣市「停班課一覽」　屏東1地區颱風假

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲隨著天兔颱風接近，台東及屏東地區有陣雨出現，並有局部豪雨發生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

輕度颱風天兔15日暴風圈接觸恆春半島，颱風中心預估在16日清晨到上午登陸屏東到恆春半島，15日晚至16日清晨將為花東、屏東帶來明顯雨勢，期間不排除會在減弱為熱帶性低氣壓，目前屏東縣也已宣布春日鄉士文村停班、停課。為此，《ETtoday新聞雲》整理各縣市16日停班停課一覽，供讀者快速掌握。

▲輕颱天兔目前位置。（圖／氣象署）

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全台各縣市11月16日停班停課資訊如下：

北部地區

台北市：未列入警戒區。

新北市：未列入警戒區。

基隆市：未列入警戒區。

桃園市：今天正常上班、正常上課。

新竹市：未列入警戒區。

新竹縣：未列入警戒區。

中部地區

苗栗縣：今天正常上班、正常上課。

台中市：今天正常上班、正常上課。

彰化縣：今天正常上班、正常上課。

南投縣：今天正常上班、正常上課。

雲林縣：今天正常上班、正常上課。

南部地區

嘉義縣：今天正常上班、正常上課。

嘉義市：今天正常上班、正常上課。

台南市：今天正常上班、正常上課。

高雄市：今天正常上班、正常上課。

屏東縣：今天除春日鄉士文村停班、停課外，其餘正常上班、正常上課。

東部地區

宜蘭縣：未列入警戒區。

花蓮縣：今天正常上班、正常上課。

台東縣：今天正常上班、正常上課。

外島地區

澎湖縣：未列入警戒區。

連江縣：未列入警戒區。

金門縣：未列入警戒區。

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