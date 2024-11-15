天兔逼近！　公路局晚間起「預警性封閉6路段」

▲因應天兔颱風來襲，公路局預警性封閉6處路段。（圖／資料照片）

記者柯沛辰／綜合報導

因應天兔颱風來襲，公路局15日起預警性封閉路段6處，視風雨狀況開放通行，相關省道通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段6處，將視風雨狀況開放通行：

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1.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）於15日18時實施預警性封閉。

2.台東縣海端鄉台20線149K~199K（向陽至初來路段）預計15日22時實施預警性封閉。

3.花蓮縣富里鄉-台東縣東河鄉台23線7K至25K（豐南至北源路段）預計15日22時實施預警性封閉。"

4.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）預計15日22時實施預警性封閉。

5.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔）預計15日22時實施預警性封閉。

6.台東縣長濱鄉台30線28K+902至35K+433（玉長路段）預計15日22時實施預警性封閉。

二、道路災阻路段：0處

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局呼籲用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，可多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。