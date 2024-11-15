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西部空品亮紅燈　她曝原因「烏薩奇」：週日有機會緩解

▲▼桃園市與嘉義市空品亮紅燈。（圖／摘自空品監測網）

▲桃園市與嘉義市空品亮紅燈。（圖／摘自空品監測網）

記者杜冠霖／台北報導

受到天兔颱風及其外圍環流影響，根據環境部今（15日）觀測資料顯示，桃園、嘉義市、台南市、高雄復興等4個測站空氣品質達到紅色警示等級，另有超過40測站達到橘色提醒等級。藍營痛批賴政府能源政策失衡導致。對此，時代力量黨主席王婉諭秀出相關資料，真正飆高的空污數值是PM10和PM2.5，比起中火造成的火力發電污染，其實是揚塵、汽機車碳排放、工業排放的細懸浮微粒難以散發，堆積在低空中。今天在搞事的，不是火力發電開好開滿的中火，是天兔烏薩奇，讓數字來說話，才是真正的理性、科學。

對於藍營質疑，王婉諭表示，今天的空氣品質真的很糟。一早開車上班，就感覺到天空霧霧的，下車走了幾步，過敏的鼻子更是直接了當的告訴我：今天的空汙狀況很嚴重。相信整個台灣西部的居民應該都超同感。不過看了一下網路討論，發現大家好像有點誤會。今天在搞事的，不是火力發電開好開滿的中火，是天兔烏薩奇。

王婉諭直言，今天空汙這麼嚴重，最大的因素，其實是深夜準備登陸的天兔颱風。受到颱風外圍環流影響，繞山後的東風風速微弱，不僅造成西部天氣悶熱、擴散條件不佳，更導致污染物難以排出，反而累積在距離地面比較近的空氣中。此外，台灣海峽產生的背風漩渦，更把飄散至海上的污染物再度帶回陸地。

王婉諭說明，陸上污染出不去、海上污染又進來，才導致整座島都霧濛濛的。這些受颱風影響堆積的污染又是哪來的？就不得不先跟大家介紹所謂的「空汙」到底有幾種、又是怎麼計算的。點開環境部網站，你就會看到所謂的空氣品質指標（AQI），AQI是一個綜合指標，由SOx（硫化物）、NOx（氮化物）、CO（一氧化碳）、O3（臭氧）、PM2.5、PM10等污染物的濃度計算出副指標值。這些污染物中副指標值最大的那一個，就是測站的AQI。

王婉諭科普，SOx（硫化物）主要來自發電業（40%），NOx（氮化物）主要則來自移動污染源（超過50%）。而大家常常聽到的PM2.5、PM10，指的則是非常細小的微粒。他的污染來源非常多，最大宗的是逸散性污染源，包含車行揚塵(22%)、建築與施工(8%)、裸露地表(9%)，而其次則是交通運具的移動污染源（19%）。搞清楚污染的種類後，就可以來看一下今天的空氣品質指標（AQI）。

對於今日空氣品質，王婉諭表示，根據「中火」周遭的沙鹿測站數據，AQI在清晨到上午亮起橘色燈（對敏感族群不健康），下午略微改善為普通。然而，在AQI指標中，真正飆高的空污數值是PM10和PM2.5，而不是與發電直接相關的SO2。比起中火造成的火力發電污染，其實是揚塵、汽機車碳排放、工業排放的細懸浮微粒難以散發，堆積在低空中。

王婉諭說明，且除了沙鹿測站之外，從南到北的AQI，幾乎也都呈現類似的組成：PM10和PM2.5飆高，讓空品飆升至橘色甚至紅色燈號，而SO2和NO2則是維持在低檔。中火當然是空污來源之一，但在過去十年間，其實他逐漸的減煤、減碳有成。當然，他還是要繼續減，只是，不是他的鍋，就不應該由他來背。

王婉諭也強調，空汙對人體健康的傷害不可小覷，重視空污問題很重要，但搞清楚問題來源，才能對症下藥。依照天氣預報，到了週日東北季風再度增強，東風環境帶來的堆積空污就可以緩解了。這個週末，如果對空氣品質比較敏感的大家，就多多注意吧！
 

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