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天兔逼近「5登山客失聯」　中央災害應變中心：仍無法連繫

▲▼內政部長劉世芳 消防署長蕭煥章 立法院內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署預報天兔颱風已減弱為輕度颱風，預計南部及東南部影響將逐漸顯著，中央災害應變中心15日晚間9時召開第6次工作會報。指揮官內政部部長劉世芳表示，另南投縣有5名登山客失聯，目前已請相關單位持續與南投縣政府保持密切聯繫，適時回報處置情形。

劉世芳表示，天兔颱風的暴風圈已接台灣南端陸地，風雨將明顯增強，請國土管理署督導各縣市政府，特別是颱風中心行經附近之屏東、台東、高雄等縣市，加強轄內各類大型廣告看板、建築鷹架、路樹、電線桿之加固與補強，以免發生危險，並請新聞發布組加強呼籲民眾檢修門窗以及陽台花盆等物品之固定，避免掉落砸傷路人或車輛，並請各功能分組切勿輕忽，落實執行各項防颱整備及應變作業。

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劉世芳指出，南投縣有5名登山客，疑因山區收訊不佳或無訊號，導致無法聯繫，仍請疏散撤離組持續與南投縣政府保持密切聯繫，適時回報處置情形。

劉世芳提醒，目前農業部已對台東縣3鄉16條(太麻里鄉、卑南鄉、金峰鄉)發布土石流黃色警戒，因台灣各地已歷經凱米、山陀兒、康芮颱風影響，二次災害風險較高，請疏散撤離組及收容安置組聯繫地方政府針對所轄易成孤島地區，視需要提前進行預防性疏散撤離及收容安置作業，並做好收容處所糧食、飲用水、緊急通訊設備、發電機整備。

劉世芳強調，颱風過後造成土石崩塌等二次災害，再加上適逢週休二日，請災害防救科技中心與中央氣象署針對17、18日東北部地區的雨量與災害潛勢進行研判，以供各部會及地方政府參考。另對於擱淺之鈺洲啟航船隻，因執行抽油作業之橋式起重機固定樁出現鬆動而暫停工作，考量安全，請交通工程組持續保持高度警戒。

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關鍵字：

颱風天兔內政部南投土石流

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