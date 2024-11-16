天兔「登陸前分身」高低層分離！東北風接力殺到　雨區轉移時間曝

▲吳聖宇指出，天兔颱風已出現「高低層分離」的狀況。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

記者閔文昱／台北報導

輕度颱風天兔逐步朝台灣西南部方向前進，預計在16日清晨至上午期間通過台灣南端，不過過去3小時強度持續減弱且暴風圈縮小，目前已經接近輕度颱風下限。對此，氣象專家指出，天兔颱風已出現「高低層分離」的狀況，這也表示天兔的強度會持續減弱，但環流還在，仍會對南部、花東及宜蘭地區帶來顯著影響。

根據中央氣象署資訊，天兔颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，近中心最大風速每秒 20 公尺（輕度颱風標準為18公尺），15日深夜11時30分的中心位置在北緯21.9度，東經119.9度，即在鵝鑾鼻的西方約100公里之處，以每小時11公里速度，向東北東進行，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輕颱天兔目前位置。（圖／氣象署，下同）

「天氣職人」吳聖宇發文指出，15日晚間氣象署與日本氣象廳對於天兔的定位有所差距，這是因為氣象署依據雷達觀測定在低層中心，氣象廳則偏向是定在雲圖上看起來的高層中心，這也意味著天兔逐漸高低層分離，高層環流有隨著高壓東退，西風槽北邊通過的牽引作用而比較快的向東北移動，低層環流則是比較緩慢、缺乏明顯引導的情況下慢慢向東北走。

吳聖宇分析，高低層分離表示天兔的強度會持續減弱，16日清晨到上午應該就會接近屏東沿岸到恆春半島一帶然後就會登陸，只要登陸時還能維持颱風等級，那麼就會成為1967年以來再度有颱風在11月登陸的紀錄，也讓今年登陸台灣的數目達到4個，自2008年以來首次發生，但預期天兔登陸後很快就會減弱為熱帶性低氣壓。

▲未來天氣趨勢。

氣象署預報中心即時預報科長劉宇其提醒，隨著颱風接近、通過，15日晚至16日清晨將是降雨最為明顯的時候，花東、屏東、恆春降雨會比較顯著，其中台東、恆春及屏東山區有局部豪雨，花蓮及屏東有局部大雨發生的機率，離颱風較接近的南部地區也可能出現較大雨勢，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致為多雲，偶有零星降雨，而隨著颱風持續減弱，各地降雨將逐漸趨緩。

要特別注意的是，在這段期間恆春半島易有9至10級強陣風，屏東沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風，明天屏東地區及高雄沿海空曠地區也將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；溫度方面，台灣各地及澎湖、金門高溫26到29度，低溫23、24度，馬祖整天氣溫21到23度。

到了周日（17日）清晨，隨著天兔颱風減弱並遠離，花東地區降雨趨緩，不過從白天開始東北季風增強，北部及東北部轉涼，氣溫來到23~25度；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，其他地方也會有零星的降雨。