2人666爽吃肉！高雄燒肉店開幕限時優惠　打卡再送KTV歡唱券

▲炭黔燒肉再拓點，打造高雄市中心最大燒肉店 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄起家的超人氣燒肉店「炭黔燒肉」近日開出旗艦店，業者豪砸4千萬，在市中心打造180坪最大燒肉店，15日將正式開幕，即日起推出以金牛和金豬造型器皿擺盤的肉肉組合，兩人開吃最低只要666元，消費還送KTV歡唱券。此外，輕井澤集團旗下的「三山燒肉」高雄店也已開幕，吸引饕客接踵嘗鮮，目前開放預訂一個月內訂位，但線上預訂幾乎額滿。

炭黔燒肉在高雄新興區七賢路、台南南區金華路各有一家分店，業者近日在六合夜市附近又開出全新旗艦店，室內坪數180坪，可同時容納260人，是高雄市心最大燒肉店，最晚營業至凌晨12點，也是宵夜食堂新選擇。

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▲即日起至30日，可以666、888元超低價吃到金豬、金牛肉組合。（圖／記者許宥孺攝）

炭黔燒肉主打頂級日式燒肉，透過精緻的器皿擺盤，呈現出視覺效果，此外，菜單還有罕見的台灣牛燒肉，打破燒肉高消費的印象。套餐雙人組合最低1380元起，能吃到18道餐點，此外開幕期間還能以888元、666吃到日本A5和牛、美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利國寶豬及招牌蒜蝦拌飯。

此外，業者還推出限時好康，凡消費就送WE GO KTV歡唱券500元，打卡留評論送台灣牛燒肉或精選國產豬頰肉二選一，第三重，滿兩千送兩百。活動自15日開跑，至30日止。

▲三山燒肉博愛店近日開幕，消費任一套餐就送海鮮組合券。（圖／記者許宥孺攝）

另一方面，輕井澤火鍋撤出高雄後，原址由同集團旗下的精品燒肉「三山燒肉」進駐，近日改裝後盛大開幕，吸引喜愛燒肉的饕客前往嘗鮮。三山燒肉博愛店是全台第2家分店，試營運期間，消費任一套餐就送海鮮組合兌換券。

三山燒肉以套餐為主，雙人豬套餐最低1680元，最受歡迎的則是日本A5和牛套餐，雙人有3680、4680元可選擇。營業時間是每日中午11點至隔日凌晨2點，目前線上開放一個月內訂位，2人用餐時間較為搶手，目前僅剩極少數時段可選擇。