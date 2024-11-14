失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

圖、文／鏡週刊

高雄一名21歲王姓女子在閨密邀約下飛往泰國後失聯，王女父親直到7日收到勒索簡訊，才得知女兒遭到控制，隨即報警求助，目前警方已依人口販運案件積極追查。據了解，王女一下飛機就被接走，手機還沒被沒收前曾傳訊男友，透露人被帶去緬甸交克園區，如今本人照片也跟著曝光。

據了解，21歲王姓女子外型亮麗，與男友同住在高雄前金區，6日在閨密邀約下，下午5點多從小港機場搭機前往泰國。據王女住家監視器顯示，當日下午3點12分，王女由閨密騎車載返家，約6分鐘後，王女一身輕便下樓，身上未帶任何行李，僅背著一個斜背包，就與閨密一同搭上計程車出發機場。王女本人照片也跟著曝光，至於王女單腳刺青的閨密身分也遭起底，暱稱「Adju阿嘟」其實為男兒身，與王女同齡，也是屏東人，有酒駕前科。

王女抵達泰國後，疑似直接遭人接走，在未失聯前曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，後來也透露，人被帶到緬甸交克園區，最後訊息定格在「我可能快要死了！」便音訊全無。王女父親7日收到不明簡訊告知，才得知女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，要求支付7萬元美元（約新台幣228萬元）才放人，趕緊報警求助。

對此，新興分局表示，目前已聯繫家屬並依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。另外，外交部昨（13日）也急發聲，表示駐緬甸代表處於8日接獲通報後，已透過管道積極協助。

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