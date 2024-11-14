驚悚畫面曝！工人雙載撞砂石車1死　監視器揭真相：鬼切釀禍

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區學專路與金田街口在今天（14日）7時5分許，發生一起死亡車禍，一對男女同事共騎一部機車，結果被捲入砂石車，結果女騎士當場慘死，男乘客送醫，警方調閱監視器後發現，機車先碰撞另部機車，重心不穩倒地才遭砂石車輾過。

據了解，外籍39歲的喬姓女子騎機車，沿學專路北往南外側快車道直行，在金田街口前打算向右變換至慢車道，再駛入待轉區時，不慎擦撞直行的67歲劉姓女子機車車頭，導致劉的機車失控衝入左側車道，被51歲李姓男子駕駛的聯結車輾過，劉女當場死亡，後座黎姓男乘客受傷送醫治療，目前全案依照過失致死方向偵辦。

▲機車先發生碰撞之後，失控偏向倒地遭到剛好經過的砂石車輾過 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車先發生碰撞後失控偏向倒地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目擊者表示，自己是送小孩過去上課，回來就看到這起車禍，來回過程大約10分鐘左右，讓她感嘆「10分鐘就收走一條人命」。她也強調，「因為發生車禍的地點附近都有施工，同時上午8點左右是不少多臨時工上班時間，這裏真的車流量也多、大車也多，想要呼籲相關單位在這個地方裝設的號誌燈，真的要明確，避免再發生類似的不幸意外。」

▲高雄市學專路發生死亡車禍，女子當場死亡 。（圖／目擊者提供）