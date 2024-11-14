PO網「毒蛋入侵南台灣56％在高屏」被訴　法官判無罪理由曝

▲雞蛋示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子在去年9月蛋荒期間，在個人臉書張貼「南部的鄉親朋友要警覺，所有毒蛋入侵南台灣！有56％的巴西蛋在高屏！歡迎民進黨支持者大量採購食用」，被檢舉散布不實謠言並遭起訴；但法院審理後認為，一般人都只收看新聞媒體報導內容或瀏覽社群網站討論，並未刻意查詢政府公部門網站內容，因此認為陳男PO網時未必知道內容是不實的，沒有主觀犯意，判他無罪。

判決指出，陳男是去年9月21日上午在其個人臉書張貼「南部的鄉親朋友要警覺，所有毒蛋入侵南台灣！有56％的巴西蛋在高屏！歡迎民進黨支持者大量採購食用。」內容，由於當時台灣正值蛋荒，而行政院農業部也在同年 9月16日公布進口雞蛋「未到期」與「到期待銷毀」之數量，因此被檢舉認為他故意散布不實謠言。

陳男在偵訊時，坦承有PO文，但辯稱只是轉貼別人的貼文內容，他覺得是事實，但仍被檢方依違反食安法起訴。

法院審理時，法官認為一般人僅收看新聞媒體的報導內容或瀏覽社群網站討論，未必會刻意查詢政府公部門網站內容，而這些新聞內容，確實可能讓一般人閱覽後主觀上留下「過期之進口雞蛋仍標示為有效而繼續在市面販售」的印象，政府雖然已經出面澄清，但和陳男PO文時間僅隔1周，一般民眾很難隨時、全盤掌握進口雞蛋之食品安全相關資訊，所以認為陳男主觀上並沒有明知到期待銷毀雞蛋均未流通於市面，而仍故意發布不實訊息，因此判陳男無罪，全案可上訴。