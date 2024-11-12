　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

▲▼7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」登場。（圖／業者提供）

▲7-11霜淇淋加5元升級為「香蕉巧克力聖代」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 先前推出「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋熱賣，如今更祭出華麗新吃法，加5元獲得巧克力飛燕煉乳一條，瞬間變為「香蕉巧克力聖代」。此外在7-11酷聖石複合店，更陸續推出「酷聖霜」霜淇淋新口味「檸檬起司霜淇淋」，檸檬清新與起司濃郁交織的口感最適合冬季。

▲▼7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」登場。（圖／業者提供）

▲7-11霜淇淋加5元，瞬間秒變「巧克力香蕉聖代」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN攜手SUPER JUNIOR-D&E，將韓國家喻戶曉的經典飲品打造為「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」持續熱銷，延續香蕉牛奶濃郁香氣與獨特風味，香蕉甜香與奶香，讓人回味無窮。

11月13日起再加碼推出華麗新吃法，用超值5元加價巧克力飛燕煉乳一條，瞬間秒變「巧克力香蕉聖代」。活動期間每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付，就享霜淇淋「第2件半價」優惠。

▲▼7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」登場。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN酷聖石複合店，推出酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲▼7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」登場。（圖／業者提供）

而7-ELEVEN酷聖石複合店，陸續推出酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」，濃郁酷聖石奶香、鮮榨檸檬汁、鹹香起司平衡，每一口都能享受到檸檬的清新、起司的濃郁，是冬季必嚐甜點。11月13日起至2025年1月7日，期間的每周五六日，全口味使用icash 2.0或icash Pay支付，享第2件半價。

▲全家近來推出「青森蘋果霜淇淋」，同步還有「台灣藍莓霜淇淋」，能一起搭配變成「蘋果藍莓霜淇淋」。（圖／業者提供）

另外，適逢青森蘋果產季，全家便利商店近來開賣「青森蘋果霜淇淋」，是網友敲碗的水果系口味回歸。使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果原汁，搭配濃郁牛奶製成，奶香與青森蘋果酸甜交織，散發著果實清甜香氣，呈現優雅口感。

同步還有「台灣藍莓霜淇淋」，嚴選今年產季新鮮採收的藍莓所製成，還原鮮果口味，入口就能嘗到台灣藍莓的自然香氣、優雅甜味、水果微酸滋味。兩種口味綜合搭配，可變成「蘋果藍莓霜淇淋」。酸甜交織讓人忍不住一口接一口。

即日起至11月26日到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼，或報手機號碼，參加「FUN心取」活動，選擇霜淇淋優惠券，只要11元就能吃到最新口味霜淇淋。

你可能想看

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電大驚喜！　宣布提高配息
快訊／宋再臨離世前IG留言曝光
快訊／新北30歲男潛水失蹤！遺體尋獲
快訊／韓星宋再臨過世　享年39歲
「中文YT第一人」回來了！　李子柒全平台復出
快訊／南澳高中進修部急停班停課
台鐵確定加薪！　再招722人
快訊／台韓大戰　南韓先發公布
高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台　單點69元起「3種口味可選」

591「雙11全民購屋節」周周送10萬天天抽5千　央行打房力道大　自住客取代投資客進場　新建案周來人年增2成

雙11保健品賣翻、手刀搶iPhone 16新機　限時爆品優惠倒數

7-11門市首賣鮮活大閘蟹！韓國麝香葡萄同步開賣　每串不到200元

東森購物雙11「標錯價」引熱議　25週年慶加碼消費抽東京雙人來回機票

陳大天跳針狂喊「太心動」！iPhone 16搭中華電信「5G大滿冠」爽當人生勝利組

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台　單點69元起「3種口味可選」

591「雙11全民購屋節」周周送10萬天天抽5千　央行打房力道大　自住客取代投資客進場　新建案周來人年增2成

雙11保健品賣翻、手刀搶iPhone 16新機　限時爆品優惠倒數

7-11門市首賣鮮活大閘蟹！韓國麝香葡萄同步開賣　每串不到200元

東森購物雙11「標錯價」引熱議　25週年慶加碼消費抽東京雙人來回機票

陳大天跳針狂喊「太心動」！iPhone 16搭中華電信「5G大滿冠」爽當人生勝利組

吳姍儒產後回歸主持棒！收吳宗憲百萬保姆車　他霸氣答應養2外孫

桃園環保局煉油廠體檢　32缺失開罰67.5萬+限期改善

「新新併」員工安置計畫卡關　金管會：可送件但須補件

包場看電影綻放社福力　台東「幸福電影院」今登場

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

陸女童趴地玩耍遭巨鼠鑽衣　牠全身「趴趴走」從袖口跑出

消費熱門新聞

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」明登台

美式賣場的超高CP行動力保健品

荷卡料理所新品「烤飯糰＋肉醬脆薯條」上市！

最有感的雙11！海芙電音雙波享受1+1>2的青春療程

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

10大速食店雙11優惠懶人包！

麥當勞最新10大優惠券一次看

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕

來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」

獨／買速食早餐貝果乳酪醬竟「長毛」

更多熱門

相關新聞

7-11推「哆啦A夢主題杯」

7-11推「哆啦A夢主題杯」

「哆啦A夢」粉絲們準備衝啦！7-11「CITY TEA現萃茶」將於11月13日起攜手哆啦A夢，推出限定主題杯。另11月27日起也將開跑限量周邊加價購，包括兩用抱枕毯、保溫杯、飲料杯收納袋、保溫提袋等，粉絲可把握機會收藏。

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

新感覺金黃蛋沙拉夾心土司新登場

新感覺金黃蛋沙拉夾心土司新登場

超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

日本超商驚見「台灣1美食」！他試吃給讚

日本超商驚見「台灣1美食」！他試吃給讚

關鍵字：

7-11霜淇淋雪淋霜聖代香蕉巧克力超商霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

台中+27處科技執法！名單公布

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面