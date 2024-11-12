7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

▲7-11霜淇淋加5元升級為「香蕉巧克力聖代」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 先前推出「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋熱賣，如今更祭出華麗新吃法，加5元獲得巧克力飛燕煉乳一條，瞬間變為「香蕉巧克力聖代」。此外在7-11酷聖石複合店，更陸續推出「酷聖霜」霜淇淋新口味「檸檬起司霜淇淋」，檸檬清新與起司濃郁交織的口感最適合冬季。

▲7-11霜淇淋加5元，瞬間秒變「巧克力香蕉聖代」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN攜手SUPER JUNIOR-D&E，將韓國家喻戶曉的經典飲品打造為「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」持續熱銷，延續香蕉牛奶濃郁香氣與獨特風味，香蕉甜香與奶香，讓人回味無窮。

11月13日起再加碼推出華麗新吃法，用超值5元加價巧克力飛燕煉乳一條，瞬間秒變「巧克力香蕉聖代」。活動期間每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付，就享霜淇淋「第2件半價」優惠。

▲▼7-ELEVEN酷聖石複合店，推出酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」。（圖／業者提供）

而7-ELEVEN酷聖石複合店，陸續推出酷聖霜新口味「檸檬起司霜淇淋」，濃郁酷聖石奶香、鮮榨檸檬汁、鹹香起司平衡，每一口都能享受到檸檬的清新、起司的濃郁，是冬季必嚐甜點。11月13日起至2025年1月7日，期間的每周五六日，全口味使用icash 2.0或icash Pay支付，享第2件半價。

▲全家近來推出「青森蘋果霜淇淋」，同步還有「台灣藍莓霜淇淋」，能一起搭配變成「蘋果藍莓霜淇淋」。（圖／業者提供）

另外，適逢青森蘋果產季，全家便利商店近來開賣「青森蘋果霜淇淋」，是網友敲碗的水果系口味回歸。使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果原汁，搭配濃郁牛奶製成，奶香與青森蘋果酸甜交織，散發著果實清甜香氣，呈現優雅口感。

同步還有「台灣藍莓霜淇淋」，嚴選今年產季新鮮採收的藍莓所製成，還原鮮果口味，入口就能嘗到台灣藍莓的自然香氣、優雅甜味、水果微酸滋味。兩種口味綜合搭配，可變成「蘋果藍莓霜淇淋」。酸甜交織讓人忍不住一口接一口。

即日起至11月26日到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼，或報手機號碼，參加「FUN心取」活動，選擇霜淇淋優惠券，只要11元就能吃到最新口味霜淇淋。