全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

▲全家正式開賣「青森蘋果霜淇淋」，同步還有「台灣藍莓霜淇淋」，能一起搭配變成「蘋果藍莓霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

日本青森蘋果產季，全家也正式開賣「青森蘋果霜淇淋」，嚴選100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁製成，即日起至11月26日到全家取貨就能用11元爽吃；11月5日至11月7日在全家APP隨買跨店取，5支只要188元。此外還有新品甜點「青森蘋果紅茶閃電泡芙」，搭配指定中杯咖啡就能半價加購。

全家Fami!ce霜淇淋長期受到消費者喜愛，此波網友敲碗的水果系口味回歸，有別於以往清爽微酸口感，今年「青森蘋果霜淇淋」使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果原汁，搭配濃郁牛奶製成，奶香與青森蘋果酸甜交織，散發著果實清甜香氣，呈現優雅口感。

▲全家開賣「青森蘋果霜淇淋」，同步還有「台灣藍莓霜淇淋」。（圖／業者提供）

同步還有「台灣藍莓霜淇淋」，嚴選今年產季新鮮採收的藍莓所製成，還原鮮果口味，入口就能嘗到台灣藍莓的自然香氣、優雅甜味、水果微酸滋味。

這波還能將兩種口味綜合搭配，成為「蘋果藍莓霜淇淋」，以「台灣藍莓霜淇淋」加上「青森蘋果霜淇淋」，酸甜交織讓人忍不住一口接一口。



即日起至11月26日到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼，或報手機號碼，即可參加「FUN心取」活動，選擇霜淇淋優惠券「只要11元」。11月5日至11月7日，會員透過APP隨買跨店取買Fami!ce霜淇淋，5支只要188元。

即日起至11月26日，購買青森蘋果系列任一商品，即可參加集章趣活動，集滿5個章可獲得39元截切青森土崎蘋果優惠券，集滿8章即可獲得超萌青森蘋果環保袋。

▲甜點則推出「青森蘋果紅茶閃電泡芙」和「青森蘋果紅茶夾心土司」。（圖／業者提供）



另全家甜點品牌minimore再推話題商品「青森蘋果紅茶閃電泡芙」，以青森蘋果入料，每一口都吃的到青森蘋果慢火熬煮的果餡，搭配香草和紅茶卡士達醬，三重內餡交織，帶來味蕾上的奢華享受，售價52元，即日起至11月26日購買指定中杯咖啡，加購指定甜點就享「半價優惠」。



另外，夾心土司也推出全新「青森蘋果紅茶夾心土司」口味，以柔軟的匠土司做為基底，包覆以青森蘋果汁及蘋果丁、蜜香紅茶熬製而成的蘋果紅茶奶霜，每口都散發蘋果清香，售價35元，搭指定飲料享49元優惠。

▼新品「青森蘋果紅茶閃電泡芙」和「青森蘋果紅茶夾心土司」。（圖／業者提供）

●各大賣場開賣青森蘋果、甜點

▲青森蘋果產季來了，全聯及各大賣場陸續推出。（圖／業者提供）



除此之外，全台各大賣場也紛紛推出青森蘋果及相關甜點，全聯陸續推出土岐、弘前富士、王林、蜜富士等品種，其中「王林」有「蘋果界國王」的涵義，黃綠色外皮、果肉綿密香甜，幾乎沒有酸味。

家樂福也上架7款品種青森蘋果，包括土岐、未希來福、紅顏姬、名月、王林、蜜富士、喬納金⋯等青森特選蘋果，等級都在「特A級」以上，散裝或禮盒都有。

▲家樂福販售「青森蘋果雙色組」特價129元，有土岐、紅顏姬兩品種，買還送濾掛咖啡包。（圖／業者提供）

即日起至11月18日全台家樂福量販及超市還有「青森蘋果雙色2入組」，同時有青色的土岐、紅色的紅顏姬蘋果，想一次吃雙色品種最適合，每組特賣129元，買還送「INLOVE濾掛咖啡包」，數量有限，贈完為止。

▲大潤發還加碼推出「青森蘋果主題麵包、甜點」。（圖／業者提供）

大潤發除了上架新鮮日本青森土岐綠蘋果，更在烘焙坊加碼以青森蘋果為主題，推出各種蘋果小點、麵包，像是「蘋果泡芙、蘋果馬芬蛋糕、蘋果布丁」等烘焙甜點。