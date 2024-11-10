日本超商蒸包子器驚見「台灣1美食」！他試吃給讚：很可以

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有日本人最近在日本的7-11看到台灣1美食，好奇買來品嚐，忍不住大讚「這很可以啊！很好吃欸！」讓大票日本網友超心動，「想吃看看」、「哇！我都不知道，想買」。貼文引發台灣網友熱論，「看起來很不錯耶」、「喜歡這個份量！」

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉發一篇X貼文，原PO貼出一張照片，「在7-11的包子蒸籠器裡發現了『台灣古早味蛋糕』欸！這很可以，很好吃耶！」只見產品名稱是「台灣Castella Plain」，價格是186日元（約新台幣40元）。至於蛋糕大小則跟一個肉包差不多，不像台灣是切一大塊的。

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照片令不少日本網友心動，「很便宜餒」、「不知道我家附近的7有沒有。」還有人表示，看到傳單寫是地域限定特別商品，有原味跟伯爵茶口味。

至於轉貼並翻譯的「魚漿夫婦」則在文中直讚，「我覺得比很多專門店好吃了」，也提到「老實說，雖然網路上常說日本711的份量變小，但整體來說日本711的味道很紮實，用料也很實在。」

有台灣網友看了也想試試，「看起來很不錯耶」、「喜歡這個份量！既可以滿足想吃的慾望，也不會因為份量太大感到困擾！」「真DERRR！每次要買都超大一塊，根本吃不完。」還有人笑呼，「有一次遇到來台觀光的日本婆婆，一直問我哪裡有賣Castella Plain（日語外來語），我一直想是什麼，原來古早味蛋糕這麼紅。」