台灣人口味變了？超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

▲原PO發現無糖茶變多了。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個人喜歡喝的飲料不同，有些人無「糖」不歡，也有人只喝無糖飲料，最近有網友發現，超商的商品架上，有許多新推出的飲料，但神奇的是，居然都是「無糖」茶，記得以前幾乎都是有糖茶居多，沒想到台灣人的口味變了，對此，有網友指出，「健康意識漸漸抬頭了」。

有網友在Threads發文，最近在便利商店看到一款特別的無糖茶，罐子裡竟然直接放茶葉，突然發現近幾年來，許多新款茶類飲品都是無糖，「近幾年來，便利商店推出的新茶飲料似乎都是無糖的，這是怎麼回事？」

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在她小時候的記憶中，大多數的寶特瓶裝茶都是含糖的，而無糖的種類較少。然而，現在整個飲料區都是無糖茶飲料，「上次不小心拿到一罐有糖的，發現好甜，年紀大已經沒辦法喝有糖的茶了，但奶茶是個例外。」

貼文曝光，掀起網友討論，「應該是消費者口味在改變，無糖茶比較健康」、「去日本超商也都一大堆無糖茶」、「日本的茶飲品也都是無糖」、「可能跟人口年齡慢慢變高有關，去日本超商也都一大堆無糖茶」。還有網友看到原PO貼出的飲品大讚，「這好喝，我一個月喝10瓶」。

之前曾有網友提到，日本茶類大多是無糖，是因為茶點都太甜，需要無糖茶解膩，「日本茶不甜，是因為他們甜點太甜」、「日本的茶不加糖，但茶點和菓子超甜的，如果不配著茶吃是有點可怕的」、「有些很甜的甜點是弄來配無糖飲料的」。

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