7-11門市首賣鮮活大閘蟹！韓國麝香葡萄同步開賣　每串不到200元

▲7-11門市首度開賣鮮活大閘蟹！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11 首創於5間Fresh門市開賣鮮活「大閘蟹」，每隻重達5兩，11月起在新開幕的Fresh愿橋門市、全新改裝的Fresh亞萬門市現場販售；還有其他3間Fresh康橋、首府、湖美門市開放預購，到店取貨，產季限量、數量有限售完為止。

7-11表示，目前全台已有5家門市複合超級市場業態的全新「Fresh」店型，嚴選上百種生鮮蔬果、肉品海鮮、冷凍商品、火鍋專區、各類進口食材等，滿足個人與家庭各種客層需求。

▲7-11即日起於5間Fresh門市開賣「大閘蟹」。（圖／業者提供）

即日起限定門市推出秋季當令美食，首創於5間Fresh門市開賣「大閘蟹」，每隻重達5兩，飽滿蟹膏香甜四溢。全新開幕的Fresh愿橋門市、全新改裝的Fresh亞萬門市，即日起現場販售新鮮大閘蟹，其他3間Fresh康橋、首府及湖美門市則由消費者預購後到店取貨，產季限量、數量有限售完為止。

▲同步還有「韓國麝香葡萄」在5間7-ELEVEN Fresh門市開賣。（圖／業者提供）

同步還有「韓國麝香葡萄」在5間7-ELEVEN Fresh門市開賣，另即日起全台7-ELEVEN門市都可透過線上「i划算」平台購買，採整箱販售，每箱有9串、重達3.5公斤，平均一串團購價不用200元就能入手。

業者表示，當季盛產韓國麝香葡萄，相較民眾熟知的日本麝香葡萄，果肉更扎實飽滿，有著像是果凍般Q彈香甜口感，同樣無籽、可連皮食用。也推薦將麝香葡萄加入氣泡水浸泡，自製隱藏吃法「氣泡麝香葡萄」，微微氣泡感口感冰涼順口。

▲產季水果還有11月最夯的「青森蘋果」，家樂福開賣7款品種，等級都在特A級以上。（圖／家樂福提供）



產季進口水果還有11月最夯的「青森蘋果」，特有的香甜多汁、微酸適中，依品種不同，口感有脆有綿密，甜度均可達14度，無上蠟，洗淨就可連皮食用，深受台灣民眾喜愛。

目前家樂福全台量販及超市，在生鮮區販售的青森蘋果，皆在「特A」以上品等，禮盒皆在「特選」級別，品種從土岐（Toki）、未希來福（Ｍiki Life），依採收期在農曆新年前陸續到貨；還有紅顏姬蘋果、名月蘋果、王林蘋果、蜜富山蘋果，喬納金蘋果⋯等青森特選。

▲青森縣長（右）、新一任青森蘋果小姐（左），也來台在推廣青森蘋果。（圖／全聯提供）

全聯也陸續推出青森蘋果，品種包括土岐、弘前富士、王林、蜜富士等，如「王林蘋果」有「蘋果界國王」的涵義，擁有黃綠色外皮，果肉綿密細緻，果汁豐沛，甜味強，幾乎沒有酸味，11月27日至12月5日單顆特價55~65元。

「蜜富士蘋果」果皮色澤鮮紅，又被稱為陽光富士，外型圓潤，切開後常有誘人的結蜜，口感甜脆，深受消費者青睞，11月27日至12月5日單顆特價55~65元。

業者加碼優惠，即日起至11月21日在全聯購買日本青森蘋果，單筆滿199元，即可現折10元（單筆可累折）。因應年末送禮需求，將推出應景蘋果禮盒。