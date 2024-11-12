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7-11推「哆啦A夢主題杯」！限量周邊一次看　茶飲第2杯5折

▲▼7-11推出「哆啦A夢主題杯」、限量周邊粉絲必收。（圖／業者提供）

▲7-11推出「哆啦A夢主題杯」，還有限量周邊加價購，粉絲必收。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「哆啦A夢」粉絲們準備衝啦！7-11「CITY TEA現萃茶」將於11月13日起攜手哆啦A夢，推出限定主題杯。另11月27日起也將開跑限量周邊加價購，包括飲料杯兩用抱枕毯、保溫杯、飲料杯收納袋、保溫提袋等，粉絲可把握機會收藏。

7-ELEVEN 以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」，藉由「多元品牌」、「跨界合作」策略，陸續導入領先超商通路首創的「單杯萃茶機」，主打24小時都能喝到新鮮茶葉萃取好茶，目前已導入將近3000店。

▲▼7-11推出「哆啦A夢主題杯」、限量周邊粉絲必收。（圖／業者提供）

▲11月27日起還有周邊加價購。（圖／業者提供）

為創造更多民眾到7-ELEVEN購買，「CITY TEA現萃茶」首次攜手「哆啦A夢」合作，推出限定主題杯、杯套；同步推出新品「珍珠焙火烏龍奶茶」，焙火烏龍茶香與優雅花香融合，加上香醇奶香跟Q彈黑糖珍珠，茶感底蘊甘醇有層次。

11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項可享「第2杯半價」（含珍珠飲品），同時可獲得哆啦A夢限定主題杯。

▲▼7-11推出「哆啦A夢主題杯」、限量周邊粉絲必收。（圖／業者提供）

▲7-11推出「哆啦A夢主題杯」，還可加價購限量「哆啦A夢周邊」。（圖／業者提供）

第二波活動自11月27日起開跑，購買2杯飲品享優惠之外，還可加價購限量「哆啦A夢周邊」，包含飲料杯兩用抱枕毯、保溫杯(650ml)、飲料杯收納袋、保溫提袋等，每款都可愛爆擊，各款商品數量有限，換完為止，預計透過此波將帶動業績成長兩成。

▲▼7-11推出「哆啦A夢主題杯」、限量周邊粉絲必收。（圖／業者提供）

▲「哆啦A夢限量周邊」加購價從189到499元。（圖／業者提供）

「哆啦A夢周邊」加價購：

●哆啦A夢保溫杯650ml：加購價499元。可愛的哆啦A夢保溫杯，經典的藍色哆啦A夢圖案搭配珍珠設計，充滿童趣。限量4,000個。

●哆啦A夢飲料杯收納袋吊飾：加購價189元。可愛爆擊飲料袋附有可愛吊飾，讓可愛的哆啦A夢隨身帶著走，方便又實用。各款式限量1萬個。

●哆啦A夢飲料杯兩用抱枕毯：加購價550元。辦公室神物哆啦A夢兩用毯來啦！以珍珠奶茶杯型做為外袋設計，隨時可以帶著走，方便收納。毯子柔軟輕盈，無論家中外出，都能給您最貼心的溫暖感受，限量2,800個。

●哆啦A夢洞洞兩用保溫提袋：加購價299元。亮眼的哆啦A夢洞洞保溫提袋，輕便又耐用的設計，適合用來外出購物、運動或當隨身小包。袋內有保溫夾層，保溫保冰都沒問題，無論是逛街、沙灘度假還是日常使用，都能展你對哆啦A夢的熱愛與時尚感，限量3,000個。

▲萊爾富推出「水豚君聯名杯」，數量有限，售完為止。（圖／業者提供）

除此之外，萊爾富便利商店近來推出Hi café大杯系列「水豚君聯名杯」，共兩款造型，每款限量30萬杯，售完為止。12月10日前也祭出購買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，就享限量「水豚君造型杯塞」加價購1個只要20元，售完為止。而購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，就免費送「水豚君造型杯塞」1個，送完為止。

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