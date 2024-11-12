便利商店首見「湯」義大利麵！2口味搭配雲朵麵體　全自動產線曝

▲全家uno pasta推出全新「湯義大利麵」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家打造「便利商店義大利麵天花板」！透過20年開發義大利麵的經驗，去年與長榮空廚合資成立「長家國際食品公司」，升級為全自動化產線，以金三角美味配方，連日本人吃了都驚艷。13款品項不到百元就能吃，如今首度推出「湯義大利麵」，採雲朵麵體包覆更多醬汁，「義式鮭魚、羅勒海鮮」雙口味，11月23日至11月26日還有指定品合購價79折。

▲全家與長榮空廚合資成立「長家食品公司」，專責生產義大利麵，還打造全台首座義大利麵自動化產線，目前日產量最高可達10萬份。（圖／全家提供）

●全台首座義大利麵自動化產線

全家商品本部副本部長黃正田表示，自從便利商店增設座位區以來，鮮食商品崛起，而全家重要的品類都會成立品牌，2019年為義大利麵成立「uno pasta」，並在去年與長榮空廚合資成立「長家」食品公司，專責生產義大利麵，還打造全台首座義大利麵自動化產線，目前日產量最高可達10萬份。

▲全家uno pasta去年業績衝破10億。（圖／記者林育綾攝）

全家uno pasta以「本質精進、創新聯名」雙軸策略，帶動去年義大利麵業績衝破10億。其中本質精進的面向，以義大利麵關鍵的「麵體、醬汁、製程」金三角為美味秘訣，麵體選用日本全家同款nippn直圓麵，醬汁則研發出5:3黃金麵醬比例，製程更比照義大利麵餐廳的「鹽水煮麵」工法。

▲▼日本原裝進口「自動連續式煮麵機」涵蓋12槽熱水、3槽冰水冷卻機，精準計算麵條，達到最適口感的秒數與溫度。（圖／全家提供）

自動化義大利麵產線，由日本技術團隊來台指導，將煮麵機、玉取機、落盒機、抹醬機、包裝機等5種自動生產機台，搭建組合而成。日本原裝進口「自動連續式煮麵機」涵蓋12槽熱水、3槽冰水冷卻機，精準計算麵條，達到最適口感的秒數與溫度。

▲精準分裝每一盒義大利麵麵量。（圖／全家提供）

麵條經過自動麵體分球機(玉取機)、落盒機，精準分裝每一盒義大利麵麵量，再透過「自動注餡塗抹機」與「連續式餐盒封口機」，確保醬汁份量與整體賣相符合標準，最後細心放上肉、海鮮、起司等主食配料，才誕生一盒盒美味、穩定高品質的義大利麵。

▲▼透過「自動注餡塗抹機」與「連續式餐盒封口機」，確保醬汁份量與整體賣相符合標準。（圖／全家提供）

●便利商店義大利麵天花板



全家uno pasta被網友譽為不用百元就能吃到餐廳等級的美味，堪稱「便利商店義大利麵天花板」，常態穩定供應品項多達13款以上，不僅是便利商店第一，也可說是全台最大義大利麵連鎖專門店，商品年銷逾千萬份，相當於每2.5秒賣出1份。

▲全家uno pasta品項多達13款以上，不到百元就能品嚐餐廳等級美味。（圖／全家提供）

觀察近年消費者除經典款外，亦追求義大利麵特殊口感，全家也不斷突破創新，打造多達「9種麵體」是通路最多元，包含：直圓麵、天使麵、筆尖麵、彎管麵、細扁麵、寬扁麵、貓耳朵麵、雲朵麵、公主麵。

醬汁部份，不僅於白醬中加入鮮乳坊的桂芳鮮乳，更有清炒、粉紅醬、辣味、韓式等豐富醬汁。近年更攜手台北最強義大利麵餐廳solo pasta、排隊名店pastaio聯名推新品，滿足義大利麵老饕們的味蕾，也讓全台消費者在便利商店就能品嚐名店美味。

▲銷售排行榜Top3 分別為「番茄肉醬義大利麵、奶油培根義大利麵、焗烤起司雙饗筆尖麵」。（圖／記者林育綾攝）

其中紅白醬定番款商品，長居銷售排行榜Top3 分別為「番茄肉醬義大利麵、奶油培根義大利麵、焗烤起司雙饗筆尖麵」。此外，會員APP隨買跨店取在每月31日的「uno day」，推出多入組合、下殺68折起優惠，單日可銷售超過5萬份，藉此讓許多會員「一試成主顧」。

●新品「湯」義大利麵



全家將於11月13日起推出便利商店首見「湯」義大利麵系列新品，包括「羅勒海鮮、義式鮭魚」2種口味。

▲全家推出便利商店首見「湯」義大利麵。（圖／全家提供）



湯義大利麵於義式料理中蔚為風潮，日本消費者對於湯系義大利麵也十分喜愛，全家觀察湯義大利麵契合台灣人愛喝湯的飲食習慣，且對特殊異國料理接受度高，將湯品和義大利麵創新結合，全新打造台灣通路首見的「湯義大利麵」，特別使用AGNESI「雲朵麵」麵款，口感厚實Q彈，獨特造型於開口處可包覆更多醬汁。

「羅勒海鮮雲朵湯義大利麵」使用Q彈雲朵麵，清新羅勒香氣與滑順細膩的鮮奶油完美結合為湯底，主菜選用鮮甜的花蛤肉與蝦仁，增添醬汁鮮鹹的豐富度，鹹香順口、帶來多層次的風味。

「義式鮭魚雲朵湯義大利麵」同樣使用雲朵麵，義式白醬風味湯底搭配大西洋鮭魚及蔬菜，讓每一口都充滿濃郁、香氣十足的滋味。即日起至11月26日，uno pasta全品項搭配FMC指定飲品，合購價可享79折優惠。

●7-11聯名韓式鮮食

除此之外，超商7-ELEVEN 近來則開發10款韓式鮮食，從早餐、午晚餐、點心、飲料、冰品等，並重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫）推出限定包裝。

▲▼7-11首度重磅聯名「SUPER JUNIOR」，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫，躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料。（圖／記者林育綾攝）

包括天氣轉涼推出「韓式泡菜豆腐鍋」、「21Plus 人蔘糯米雞湯」暖胃料理，更有全台超商首創「韓式部隊鍋便當」，一份就有小菜、部隊鍋、紫米飯。

新品還有韓國直輸辣醬拌炒的「韓式辣魷魚拌麵」、濃郁起司和爆汁燻腸的「韓式爆漿燻腸起司飯卷」，另「韓式燒肉泡菜飯糰」內餡有鹹香燒肉搭配微酸泡菜。