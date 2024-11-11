復旦教授建議：年輕人畢業「先啃老3年」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸復旦大學中文系教授梁永安先前曾建議年輕人，畢業可以先「啃老」兩三年，引起巨大討論。對此，梁永安進一步解釋，建議年輕人可以啃老，並非拒斥工作，而是不必那麼著急走進工作環境，可以給自己保留成長探索的時間和可能性，「你活在這個世界上，一定要努力去過自己喜歡的生活。」

梁永安近日接受《澎湃新聞》訪問，回應「畢業先啃老三年」說法所受到的質疑，有人認為這與中國傳統的「孩子成年就自力更生養活自己、贍養父母」的代際模式有衝突性。

梁永安認為，兩代人代際之間觀念難以調和是非常正常的事情，主要因為父母輩與年輕人的思維模式存在根本差異，如同農耕時代與航海時代的兩種模式的碰撞，「上一代父母是較為偏向農耕社會的文化心理，渴望平穩安定，很多父輩對子女的期待停留在『安身』上，希望讓孩子在諸多不確定中找到坐標，早日獲得穩定工作、買房結婚生活，風調雨順過一生。」

梁永安說，從數據統計來看，中國首次購房者平均年齡僅為27歲，比很多發達國家的青年都早10年左右，「但這樣的快速安定，可能跟社會發展下一步對年輕人的期待和必然出現的新型人才模式錯位。」

▼復旦大學中文系教授梁永安。（圖／翻攝微博）



梁永安強調，他非常建議父母在有條件支持孩子的情況下，應該先謹慎考慮往哪個方向去給孩子投入，「是為了此刻的安身，還是為孩子未來十年後的發展而投資？用於買房安身的這筆寶貴資金，是否還有更加能發揮價值的地方？」

有人認為「啃老」是逃避工作、延緩進入社會的藉口，並指出工作也能幫助年輕人理解世界，無需gap year。對此，梁永安坦言，不可否認工作對年輕人的成長是有意義的，工作關係不僅是科層制下的一個指令體系，「工作過程中跟你相處在一起的群體也是富有差異化的共同體，我們可以在工作相處中體會到人性深處或者社會關係的複雜性，有利於形成對社會的觀察能力和鏈接能力。」

梁永安說，他建議年輕人可以「啃老三年」的意思，並非拒斥工作，不是說「如果有一份理想的工作我偏不去，一定要去漫遊」，而是不必那麼著急、迫於約定俗成而按部就班地走進工作環境，「在進入工作崗位之前，可以給自己保留成長探索的時間和可能性，別輕易讓自己步入將就的選擇。」

梁永安強調，正如之前給我年輕人的建議，「一輩子只需要拿一半的時間去工作就行了，你活在這個世界上，一定要努力去過自己喜歡的生活。」

梁永安還說，探索過程不單是要有知識與技術的磨煉，更重要的還是內在精神力量的成長，「對於一個年輕人的成長要素來說，我認為最需要的是才華、專業、勇氣。」