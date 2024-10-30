陸專家建議有條件年輕人「啃老」　藉機探索認識世界差異

記者魏有德／綜合報導

上海復旦大學教授梁永安近日在上海舉辦的一場秋季人才招聘會上語出驚人地表示，「建議有條件的年輕人，大學畢業後起碼啃三年老。」梁永安認為，年輕人可以藉此機會到世界上做各種事情，看一看自己喜歡什麼，也可以知道什麼工作適合自己。

▲上海復旦大學教授梁永安。（圖／翻攝微博，下同）

梁永安是復旦大學一位人文學者，時常在網路或論壇上發表對「年輕人」的觀察及看法，受到不少時下青年追捧和喜愛。他也曾提出男女之間「門當戶對」的新定義，認為其核心概念應為「心靈」上的，而非「物質」上的，「好的婚姻更應兩者兼具，缺一不可，只是很多人都不懂！」

對於大陸年輕人畢業求職遇上的困境，梁永安建議，有條件的年輕人最起碼可以「啃老三年」，「啃老」是年輕人為了尋找自己創造性的人生道路，「他的青春時代其實最需要的是打開認識世界。」

梁永安提到，現在很多父母覺得安身最重要，英國青年平均三十多歲才買房子，還是以貸款方式購得，中國青年買房卻是全球最年輕的，「上一代若是肯把這幾百萬拿出來，給年輕人去走一走，認識世界、認識不同、認識差異。」

梁永安強調，沒有條件的就千萬別這麼做，道義上站不住腳，「孩子畢業後，家長別忙著讓他找一個所謂的理想工作，要給他一個探索的機會，不是要求安逸，而是想獲得一個跨度，而非不勞而獲。」