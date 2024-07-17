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社會 社會焦點 保障人權

獨／錦新大樓買房供養啃老兒！鑽排水孔害樓下變瀑布　離譜動機曝

記者邱中岳／台北報導

北市錦新大樓又傳出住戶糾紛，9樓1名租戶在農曆年前發現漏水，上樓詢問10樓住戶，竟被10樓住戶要求配合，把事情搞大向10樓房東求償，10樓房東還是現住的母親，讓9樓住戶相當傻眼，但是9樓住戶拒絕後，10樓住戶陸續向9樓住戶借錢，但只要9樓住戶拒絕就會「漏水」，讓9樓住戶不得以只能「供養」10樓住戶。

北市錦新大樓被封為猛鬼大樓，日前才傳出產權糾紛鬧上新聞版面，沒想到又因為住戶「漏水問題」發生糾紛，錦新大樓9樓住戶出面控訴，農曆年前有聽到10樓傳出修繕房子的電鑽聲，沒多久天花板就開始漏水，原本只是幾滴，讓9樓56歲的陳姓女子到10樓詢問狀況。

▲▼▲錦新大樓9樓住戶住家成瀑布，竟爆出是10樓住戶要向房東母要錢。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓9樓住戶住家成瀑布，竟爆出是10樓住戶要向房東母要錢。(圖／記者邱中岳翻攝）

10樓的葉姓住戶則表示，不滿意可以搬走，或者是配合向身為10樓屋主的黃姓女子求償，且還表示，黃女就是在自己母親，只要9樓住戶同意，就可以聯手向黃母提出賠償，並且均分賠償金錢，9樓住戶聽了不願意配合，葉姓男子又不斷上門伸手向9樓住戶借錢。

9樓的陳姓住戶表示，葉姓男子不斷上門借錢，每次都說是沒錢吃飯，少至2百元，多至1、2千元，只要9樓不借錢，天花板就會開始漏水，讓陳姓住戶相當不滿，但是只能隱忍。

▲▼▲錦新大樓9樓住戶住家成瀑布，竟爆出是10樓住戶要向房東母要錢。(圖／記者邱中岳攝）

▲9樓住戶因為10樓灑落的泡沫水，導致左腳摔傷骨折。(圖／記者邱中岳攝）

儘管在5月份9樓房東有進行天花板修繕防水工程，但是直到7月份，9樓住戶又聽到電鑽聲音，且在樓上四處傳開，沒想到在14日凌晨又發生漏水，且漏下的是泡沫洗澡水，害9樓住戶的妻子不慎滑倒，氣得9樓住戶夫妻上門理論。

9樓夫妻上樓後報警處理，並且不斷要葉姓男子開門，事後葉男的門被推開，9樓住戶的丈夫看見一根水管連到排水孔，懷疑是葉男破壞排水孔後朝裡面灌水，妻子則看到家裡有電鑽擺在桌上，雙方當場起了口角，警方到場後將雙方隔開。

9樓住戶回到住家裡，但是因為家裡積滿泡沫水，造成陳姓女子不慎再度滑倒且造成左腳粉碎性骨折，不僅於此，17日凌晨1時許，9樓天花板再度落水，這次狀態竟如瀑布，造成9樓住家嚴重積水，警方到10樓敲門也不回應，9樓住戶只能尋求里長協助。

10樓的黃姓房東也是葉姓租客的母親對此則相當無奈，之前被兒子拿刀恐嚇，嚇得申請暫時保護令，所以也不知道怎麼辦，每次碰面都要錢，20年就花光丈夫遺留下的1200萬遺產。

黃也表示，大兒子要求一輩子供房子住，所以房子是買來給兒子住的，但是又不斷惹禍實在很頭疼，也不知道怎麼解決這個問題，保護令時效也過了，不想重新看到兒子所以就沒有繼續申請。

黃女也無奈表示，兒子父親過世之後，兒子不學好又不斷要錢，根本就生不出錢給他，現在又沒錢，兒子犯的錯沒有辦法全扛，他已經長大了要自己負責。

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