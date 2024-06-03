只因討嘸100元　冷血兒把老母推落4樓陽台摔死！判無期定讞

▲討100元不成，竟將母親推落陽台摔死，逆子遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋區2022年3月間發生一起弒母案件，黃姓男子在家啃老，在案發當日僅因向老母親索討100元不成，竟惱怒將老母自四樓陽台推下，造成老母摔死。黃男遭捕後，還冷血辯稱母親「自己跳的」。一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男（39歲）有多項前科，曾拿鐵鎚搶銀樓遭判刑定讞入獄，出獄後找不到工作，又染上酗酒惡習，經常為了錢與父母爭吵。黃男父親在4年前過世後，他與母親相依為命，卻經常對母親施暴，母親還因此向法院聲請家暴保護令，期限從2020年8月起2年內。

但保護令期限還沒過，黃男就犯下本案。案發於2022年3月間，晚間8點多，母親正在陽台吹風看風景，黃男走上前，向母親索討100元。母親拒絕，2人在陽台上發生激烈口角。黃男竟萌生殺意，用力抓住母親衣袖，再將面朝客廳的母親轉向面朝馬路，壓住母親背部，將母親自四樓陽臺推落馬路。母親被路人緊急送醫急救，因胸腹腔內大量出血、血胸及多處骨折，不治身亡。

警方將黃男帶回訊問，黃男一開始謊稱「我母親要跳樓」，還說自己剛進門，就看到母親身體已經在陽台外面，想要將她拉回卻沒辦法；他以為母親在開玩笑，就自己進房睡覺，後續才聽到鄰居說母親跳樓自殺。

但檢方調查後，認為依照死者的身高與陽台高度，當時應該是被推下樓身亡，因此戳破黃男謊言。黃男這時又改口，說當時討錢不成跟母親吵架，拉扯間「不小心」將母親推落陽台。檢方不採信，最後仍依照「家暴殺人」罪嫌，對黃男提起公訴。

法院審理後，均認定黃男因精神鑑定為接近智能不足，同時有酗酒、思覺失調症等，依「殺害直系血親尊親屬罪」，判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。