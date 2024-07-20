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社會 社會焦點 保障人權

軟爛兄啃老還毆母！弟拿木棍打死他　家人苦勸不停手...殺人罪起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲游男不滿哥哥啃老，又作勢攻擊母親，持球棍打死哥哥。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市東區游姓男子看不慣哥哥長期啃老，今年1月間又撞見哥哥向母親討錢不成，惱羞作勢攻擊母親，他一時氣憤，持球棍重擊哥哥，游兄送醫不治。案發後檢方以刑度較輕的「義憤殺人罪嫌」命他6萬元交保，近日檢方偵結，認為游男不顧父母制止，仍持續打死哥哥，改依家暴殺人罪嫌將他起訴。

據查，游兄從事計程車司機，但僅偶爾出門接客，收入不穩，常向家中父母討錢，因父母都已退休，遊男不滿哥哥長期向2老討「老本」，責備哥哥啃老，兄弟倆也因此逐漸產生嫌隙。

起訴指出，今年1月22日晚間8時許，游男才剛返家又聽見哥哥跟父母索討3、5000元，但母親拒絕，游兄竟因此砸毀家中門窗、推倒桌椅，還持破碎酒瓶作勢要攻擊母親，撞見這一幕的遊男，拿了一根木製球棍追打哥哥。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲游兄討錢不成，砸毀家中門窗、推倒桌椅。（圖／資料照）

游兄見狀立即逃出屋外，此時父親也剛好回家停好機車，遊兄逃跑過程中不慎被機車絆倒，游男又追上去持球棍痛毆哥哥，父母為讓游男停手，一再出言制止，但他仍持續動手揮打哥哥，遊兄當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍因頭部重創宣告不治。

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