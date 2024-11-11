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貝多芬死因解密！研究發現「B肝感染」　意外驚揭家族秘辛

▲▼貝多芬,Ludwig van Beethoven。（圖／達志影像／美聯社）

▲樂聖貝多芬確切死因眾說紛紜。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

「樂聖」貝多芬（Ludwig van Beethoven）一生備受病痛折磨，真正死因眾說紛紜，但外界普遍猜測是肝硬化。如今，科學家對其頭髮進行DNA分析與基因鑑定後，研判B型肝炎才是真正的原因，卻也在此過程中，意外揭發貝多芬家族史的秘辛。這份研究發表在期刊《當代生物學》（Current Biology）

CNN報導，貝多芬20多歲晚期開始出現進行性聽力損失，最終在1818年成為功能性失聰。此外，他畢生反覆出現腸胃道問題及嚴重的肝臟疾病，人生最後7年至少兩度出現黃疸，這種疾病與肝臟有關，也讓外界普遍認為他死於肝硬化。先前還有研究認為貝多芬死於鉛中毒，後來卻發現當時使用的樣本不屬於他，而是另一個女人。

馬克斯．普朗克演化人類學研究所（MPI for Evolutionary Anthropology）生化學家克勞斯（Johannes Krause）表示，儘管無法找到貝多芬失聰及腸胃道問題的確切原因，「但我們確實發現一些肝臟疾病的重要遺傳風險因素，也發現這名作曲家在最後重病前幾個月感染B型肝炎病毒的證據。這些可能導致了他的死亡。」

貝多芬與其友人的書信都顯示，他經常喝酒。儘管很難確定確切飲酒量，但一名密友曾經寫道，貝多芬每天午餐至少會喝1公升的酒。喝酒習慣，加上肝臟疾病的遺傳風險因素，以及感染B型肝炎感染，或許成了威脅他晚年健康的完美風暴。

研究主要作者之一的劍橋大學人類學博士貝格（Tristan Begg）也說，如果貝多芬的飲酒量夠大、持續時間夠長，「與遺傳風險因素的交互作用，為他的肝硬化提供了一項可能的解釋。」

意外的是，貝多芬頭髮樣本的Y染色體，與父系後裔親屬的Y染色體不相符。研究人員推測，貝多芬父系親屬可能發生過一次婚外情，並且產下一名私生子女，推測發生於1572年出生在比利時坎彭豪特（Kampenhout）的祖先Hendrik van Beethoven，到1770年出生的貝多芬的七代之間。

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