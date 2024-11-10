Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

▲有網友直呼，Ryu影片中這一幕很怪。（圖／翻攝自YT／Ryuuu TV）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma近日遭疑婚變，更傳出疑似是因男方出軌大陸女畫家，對此，女畫家指控是Yuma先出軌，也承認介入別人的婚姻，掀起網友議論。就有人翻出Ryu在2周前上傳的日旅影片，指出其中一個片段很神秘，因為畫面中的女生似乎不是Yuma，令眾人也譁然。

有網友在Dcard分享Ryu的影片連結「關西必打卡景點！經60位藝術家大改造，整座六甲山都是亮點」，說他看到下方有人留言，看一下該部片8分25秒的地方，「……所以這是小三嗎？」

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實際點進影片，該則留言是9日留下的，留言者直呼「8:24 這個片段很神秘，求解」，他也解釋覺得很怪的理由，「從畫面中右側的站牌寫『背合』兩字，可推測地點是新潟縣佐渡市的巴士站，而本片的六甲山位於兵庫縣神戶市，地點差了十萬八千里，放在一起不太合理。」

留言瞬間引發討論，就有網友表示，「而且也不像Yuma的聲音」、「厲害喔，這裡真的是佐渡島上的點，上個月才去過，想說怎這麼眼熟」、「衣服也和Yuma的完全不一樣…那女的也沒瀏海」、「和Yuma當天的穿搭完全不一樣！」「8:27 按了暫停放大8倍來看，的確不是Yuma，看起來是那個女生。」

▲大票網友都認為，畫面中女子非Yuma。（圖／翻攝自YT／Ryuuu TV）

Dcard上則有人直呼，「那段真的很詭異…」「有種細思極恐的感覺，在猜會不會是小三自己放進去的，這種長片素材很多，所以真的有可能會沒注意到被多放這一小段片段，再加上女生讀藝術相關科系，剪片應該對她來說不難。但也有可能是素材太多，Ryu在剪輯時沒有注意到就放進來了。不管是哪種都不要傷害人欸！」