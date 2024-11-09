激情車震抓猴實錄！人妻怒吼「我沒有做」　小王急穿褲尷尬了

▲人夫抓包妻子偷情車震，當時車上的人神情慌亂，衣衫不整。（翻攝微博）

文／鏡週刊

中國一名人夫尾隨妻子行蹤，看到她與禿頭情夫駕車前往郊外僻靜處，兩人在車上激情車震，人夫氣得拿起手機衝上前錄影抓姦，沒想到妻子被抓包後睜眼說瞎話，堅稱「我沒有做」，然而車上的情夫此刻一臉傻笑，下半身卻光溜溜，偷情事實不容辯駁。

一位中國年輕女子與一位男子駕車前往郊外僻靜處，在車內親密互動，卻被女子的丈夫跟蹤查到。當兩人正激情車震時，女子丈夫拿起手機衝上前錄影抓猴。女子見狀後，氣憤地喊道「我沒有做」，但車內情境清晰——男子尷尬地未著褲，且座位旁還留有使用過的衛生紙。

▲情夫被抓包車震偷情，趁亂趕緊穿上褲子。（翻攝微博）

從網上影片可見，一輛汽車停在漆黑無燈的路旁，一名男子氣沖沖上前敲窗後，車內兩人神色慌張，最後車門被打開，露出衣著凌亂的一對男女。偷情的人妻當時跪在後座，看到老公才急忙下車，被戴綠帽的人夫也追過去開始質問對方，但人妻卻矢口否認，持續跳針嘶吼：「我沒有做」，留在車上的情夫開始原本愣住傻笑，後來才趕緊穿上內褲、褲子。

人夫最終情緒失控，大聲質問：「妳這樣對我！我到底哪裡對不起妳！」3人面面相覷，場景十分尷尬，雖然影片並未呈現後續發展，但離婚似乎是在所難免。影片曝光後，不少網友紛紛熱議，「褲子都脫了沒有做？」「地上紙巾說明一切」「她只是在給中年男人治療前列腺疾病，令人感動」。



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