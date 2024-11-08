上海妻生出黑娃娃！心酸喊「沒出軌」　陸專家解謎：罕見卻非不可能

▲上海妻誕下「黑寶寶」驚呆，心酸喊「沒出軌」。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

大陸近日熱傳，上海1名33歲人妻誕下男嬰，然而丈夫看到孩子卻十分震驚，事關男嬰竟是黑色皮膚；人妻也感到驚訝，強調自己懷孕期間沒去過非洲，沒吃過非洲菜，亦不認識非洲朋友；醫護則強調沒有「抱錯」孩子。

事件引起大陸網友熱議，有人質疑妻子出軌，建議丈夫進行DNA親子鑑定，確認孩子是否親生。陸媒引述醫學專家拆解男嬰皮膚變黑原因，直指「這種現象雖然罕見，但並非不可能發生」。

綜合陸媒報導，上海1名33歲人妻在醫院剖腹產子，誕下1名男嬰，然而本應幸福開心的一刻，卻在眾人看到男嬰瞬間幻滅，父親的臉亦從起初的歡喜變得複雜，因為男嬰竟是黑色皮膚。

人妻知悉後同樣感到驚訝，強調自己懷孕期間沒有去過非洲，目前為止沒吃過非洲菜，更不認識任何非洲朋友。醫生和護士則稱，男嬰出生後他們一直留意，沒有「抱錯」。

網友們看過事件議論紛紛，有人質疑妻子出軌，建議丈夫進行DNA親子鑑定，確認男嬰是否親生。

陸媒引述醫學專家解釋，在極少數情況下，由於受精卵在形成過程中發生基因突變，可能導致嬰兒某些生理特徵出現異常，包括膚色，「這種現象雖然罕見，但並非不可能發生」。

專家又說，嬰兒出生時膚色較深，不等同於種族或血統改變，更多是生物學上異常表現，故隨着孩子成長，皮膚顏色可能會逐漸趨於正常，惟需要時間和專業醫療觀察。不過也有網友指出，無論妻子是否有出軌，恐怕已影響夫妻信任和關係。

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