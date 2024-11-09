被董座包養「12年生兩子」　真相大逆轉！女藝人小三GG了

▲一名董娘控訴丈夫包養飯局費長達12年，支付上千萬養小三跟小孩，沒想到最後才發現小孩不是親生。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

某知名公司董座被爆與飯局妹有長達12年的婚外情，期間小三謊稱孩子是董座的，讓對方支付鉅額生活費，沒想到董座妻子抓包後，小三才坦承孩子並非董座親生，董娘最後向小三提告求償500萬元，台北地院判賠200萬元，可上訴。

董娘主張，董座包養飯局妹長達12年，期間飯局妹生了2個小孩，利用董座的金援營造出貴婦形象，不僅加入扶輪社，冠夫姓用「某董座太太」的名義走跳，與董座公開出雙入對應酬，還舉止親密、擁吻。

董座妻子指控，丈夫每月為小三支付高額房租4萬5,000元，並負擔小三子女的私立學校學費，甚至讓小三冒領每月5萬元的董事酬勞，光是花在小三身上的生活開銷就已超過千萬元。

董座妻子向法院陳述，小三與丈夫不僅有長期的同居關係，更經常一同出席各種社交活動，兩人之間的親密互動、性行為更是數不勝數。原告在丈夫外遇期間，不僅要獨自承擔父親過世的悲痛，還因罹患癌症承受身心煎熬，獨自在醫院抗癌治療，但丈夫與小三卻逍遙自在，小三甚至用電話、訊息騷擾，基於這些惡劣行徑，於是憤而提告小三求償500萬元。

小三辯稱自己是在朋友的聚會上偶然認識男方，一直以為對方是單身，當時，男方展現出對她的好感，並不斷追求，雖然偶爾會答應對方邀約，進而發生性關係，但雙方只是搞曖昧，並沒有交往。直到懷孕後，男方才坦承自己的婚姻狀況，但她決定獨力扶養小孩，由於男方希望盡父親責任，兩人才保持聯繫。最後董座妻子得知此事介入，她決定斷絕與男方的所有聯繫，也告知小孩不是男方親生。

小三強調她一直以來都是眾人眼中的「白富美」，追求者眾多，家境優渥。她認為，以她的條件和閱歷，是不可能明知對方已婚還深陷其中。她表示從小在優渥環境下長大，赴美留學取得學位後，回國便在家族企業擔任董事長特助，也在演藝圈工作，憑藉著親友的人脈才加入扶輪社，卻被董座妻無端指控為「飯局妹」。

小三強調自己原本住在爸爸的房子，後來因為男方聲稱要替她買房才搬家，否認有從男方這邊收到過租金，至於孩子的學費，她認為是男方出於個人意願，而非她所要求。

董座作證時表示，他與小三交往12年，交往初期即告知對方已婚，並正與妻子協議離婚。之後，因離婚未果，兩人曾斷絕往來約一年。但是他仍持續提供金援，替小三支付房租及薪資。直到他住院，妻子從旁照顧時，意外從他的電子郵件發現出軌一事。他也因為妻子罹患癌症，被他的婚外情打擊陷入憂鬱，因此寫過悔過書安撫妻子。

最後，法院認定小三侵害董座妻子配偶權，考量妻子多年來遭受背叛，身心飽受煎熬，且家庭資源遭挪用，判決小三應賠償200萬元。



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