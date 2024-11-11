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陳佩琪揭10年金流護柯文哲　吳靜怡：延押不抗告就是膽小鬼

▲陳佩琪揭露10年來的金流，想為柯文哲證明清白。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳佩琪揭露10年來的金流，想為柯文哲證明清白。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭到延押，妻子陳佩琪於7日再次遭約談，之後在臉書上公開了檢方約談內容，10日更以文字公佈夫妻倆在過去10年的收入總額，試圖證明柯文哲的「清白」，卻引來更大爭議。政治評論員吳靜怡質疑，指出所公布的財務數據僅為「男人給老婆看到的小錢」，真正的重要帳本在檢廉手中，若柯文哲不抗告，就是心知肚明有在幹壞事。

陳佩琪在臉書上公布她和柯文哲在過去10年的收入總額，想以此證明柯文哲並未涉及不法行為。吳靜怡隨後在臉書發文，指出柯文哲曾強調自己在婚後將印章和存摺通通交給妻子，營造出「沒錢」的形象。據吳靜怡所言，柯文哲在第一次參選市長時，其競選帳務、印章，甚至部分現金都由夫人陳佩琪掌控。然而，當競總缺錢時，「柯文哲又要大家焦頭爛額的對外募款，所以，很多人就嘲諷柯文哲床底堆了很多錢。」

「2014年到2024年，十年了，錢呢？」吳靜怡指出，參選市長的柯文哲可能是收受幾十萬、幾百萬的現金，但從法院資訊來看，柯文哲收受現金變成了千萬，千萬、千萬現金的拿，大部分由車手統一轉交給李文宗作帳處理，「那，有沒有一些甜頭分給了陳佩琪？」

吳靜怡接著表示，「陳佩琪外表看似驕傲自信，內心卻是脆弱自卑，只剩下臉書成為能發聲又能躲起來的對外放話管道，她一定很清楚，把家帳解釋清楚，即使是辯解也只能選擇保護自己和孩子。」

吳靜怡說陳佩琪不同於李文宗，李文宗才是整個金流系統的主要管理人，「『印章、存摺、柯文哲』這些是男人給老婆看到的小錢吶~柯文哲做大事，做到帳本都在檢調廉！」


吳靜怡在最新一篇貼文忍不住酸，「柯文哲抗告時效10天倒數即將截止（11/11），陳佩琪急著用臉書公開金流幫老公護航，就等老公點頭同意抗告了，如果柯文哲不抗告，就真的是膽小鬼，又或者自己幹壞事心知肚明！唯一支持，柯文哲抗告！」

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