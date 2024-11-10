昨不服柯文哲被說「見錢眼開貪污犯」　陳佩琪今公布10年收入總額

▲陳佩琪9月接受媒體專訪，針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，預計被延押至明年1月，目前尚未提抗告；不過近期檢調動作頻頻，傳喚柯妻陳佩琪、時任台北市副市長黃珊珊、前市長室主任蔡壁如等人作證。陳佩琪9日強調，柯文哲被說成是一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，根本是在羞辱、毀滅柯，而10日再公布10年的收入總額。

陳佩琪10日於臉書發文表示，自己9月12日接受媒體訪問時的內容，是說明自己2019年至2023年這5年所有可運用的現金，也是她這5年間存款來源；而今天附上這10年來夫妻的「收入總額」，是每年報稅留下憑據抄錄下來的，當天記者會時尚未收集完全，今天在這裡一併公布。

陳佩琪也於留言處公布金額，分別為2015年735萬2963元、2016年751萬5865元、2017年629萬905元、2018年772萬3163元、2019年697萬9943元、2020年655萬5667元、2021年703萬6252元、2022年909萬7749元、2023年542萬3236元。

另外，關於昨發言的內容，陳佩琪補充道，7日約談約12時多結束，結束前檢察官詢問「有沒想要再說的？」自己則說「有，我有話要說」，檢察官再問「要列入筆錄嗎？」她直言「想，我要列入」， 並獲得檢察官答應與寫入，「於是有了昨天臉書上前半段我寫的那些話」。

▲陳佩琪稱，近來整理柯文哲桌子時發現一張幕僚給的單子，上面記錄柯當市長8年，市長特支費700到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪9日於臉書指出，柯文哲在市長任內幫台北市還債500多億，世大運開閉幕式比前任市長編列的預算少支出了數十億，最近自己整理柯的桌子，發現一張幕僚給的單子，上面記錄柯文哲當市長8年，市長特支費700萬至800萬元，全部都給員工當績效獎金用。

陳佩琪稱，柯文哲平日吃飯只花5分鐘、也不愛美食，吃東西原則是吃飽有體力即可，當醫生時都吃台大醫院地下室的自助餐、衣服也永遠是那幾件襯衫，2023年下市長職務當黨主席， 也堅持不幫自己編列薪水；全家從沒買車子，出門永遠是公車、 捷運、走路， 都用BMW（BUS、MRT、WALK）當交通工具，柯更常使用腳踏車。

陳佩琪認為，把柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，什麼錢都要拿，根本是在羞辱、毀滅柯文哲，「我不服， 我抗議。這是我對一刀刀砍向我先生、砍向我們家的司法與不公不實的輿論，所要表達的強烈抗議心聲，我所講的每一字每一句，都是千真萬確的事實。夫妻本是同林鳥， 大難來時永不散」。