陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（9日）稍早在社群平台自爆日前廉政署約談時的「部分內容」，同時，抗議司法和輿論把柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯。對此，律師黃帝穎表示，公開偵查內容恐有「隔空串證」風險，將構成柯文哲起訴後，繼續延長羈押事由。

陳佩琪在臉書寫下7日被請去廉政署以證人身分約談，所講的部分內容，包括，她最近整理柯文哲的桌子，發現一張幕僚給柯文哲的單子，上面記錄柯文哲當市長八年，市長特支費700至800萬元，全部都拿來給員工當績效獎金用。

此外，陳佩琪感慨，她們全家從沒買車子，出門永遠是公車、捷運、走路，「我們都用BMW（BUS,MRT,WALK）當交通工具」，並直指，柯文哲更常使用腳踏車。

因此，陳佩琪表達不服，並抗議司法和輿論把柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說柯文哲什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他。

然而針對陳佩琪的貼文，黃帝穎指出，陳佩琪公開偵查內容，有「隔空串證」風險，將有可能構成柯文哲起訴後，繼續延長羈押事由。

黃帝穎再指，國民黨立委吳宗憲及民眾黨立委張啓楷日前為「偵查不公開」一事，考察北檢，如今陳佩琪「偵查內容大公開」，凸顯藍白假藉考察施壓北檢查弊，藍白所說的「偵查不公開」擺明雙標。

最後，黃帝穎認為，陳佩琪以偵查中證人身分到庭，卻逕自公開部分偵訊內容，企圖帶風向為被告撇清罪責，除了有「隔空串證」造成柯文哲延押風險外，更凸顯柯家對司法及法治的不尊重。

未經判決確定，應視為無罪