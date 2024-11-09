我不服、我抗議！　陳佩琪曝約談內容：柯被說成貪污犯是羞辱他

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭裁定延長羈押，檢廉近期持續擴大約談相關人士釐清案情。柯的妻子陳佩琪今（9日）在臉書發文，自爆7日那天被叫去廉政署問話時講的部分內容。她說，近期整理桌子發現一張單子，上面記錄柯當市長8年任內，特支費共700到800萬全都給員工當績效獎金，且柯不愛美食、當主席不支領薪資，「把他說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，我不服、我抗議」。

陳佩琪今在臉書表示，先生柯文哲在市長任內，幫台北市還債500多億，世大運開閉幕式比前任市長編列的預算少支出了數十億。近來整理柯的桌子時，發現一張幕僚給他的單子，上面記錄柯當市長8年，市長特支費700到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。

陳佩琪說，柯文哲平日吃飯只花5分鐘、也不愛美食，吃東西原則是吃飽有體力即可，他當醫生時都吃台大醫院地下室的自助餐、衣服也永遠是那幾件襯衫，2023年下市長職務當黨主席， 也堅持不幫自己編列薪水 。

陳佩琪還說，他們全家從沒買車子， 出門永遠是公車、 捷運、走路，「我們都用BMW 當交通工具，B（BUS）、M（MRT）、W（WALK），柯文哲更是常使用腳踏車代步。

「把他說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，我不服、我抗議。」陳佩琪直言，這是她對一刀刀砍向她先生、砍向她們家的司法與不公不實的輿論，所要表達的心聲，「我所講的每一字每一句，都是千真萬確的事實。夫妻本是同林鳥， 大難來時永不散」。

▲陳佩琪稱，近來整理柯文哲桌子時發現一張幕僚給的單子，上面記錄柯當市長8年，市長特支費700到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）